Tussen de buien door moeten Formule 1-coureurs in Miami in bijzondere auto's over het circuit

Het is nog maar de vraag of en hoe lang de GP van Miami zondagavond doorgaat, maar de coureurs konden door de buien door toch even het circuit op. In bijzondere auto's zwaaiden ze naar het publiek in Amerika. "Twintig grote kinderen beleven hun droom."

Max Verstappen en zijn 19 collega's doken in de speciaal ontworpen auto's voor een rondje over het natte circuit in Miami. Geen auto's van carbon en kunststof, maar van Lego, het bekende bouwsteentjes-speelgoed. Het was een feestelijke onderbreking van een paar dramatische uren rond het circuit. Want het slechte weer gooide eerder al roet in het eten van het voorprogramma. Zo ging de beloftenrace al niet door.

Onweer boven circuit

Maar de wolken trokken even weg en dus was er wel even tijd voor de coureursparade, bekend als de Driver's Parade. Al lachend en zwaaiend werden de tienduizenden fans bedankt voor hun komst. Het is voor hen nog maar de vraag of de Formule 1-race doorgaat. Vlak voor de optocht bracht autosportbond FIA een update naar buiten over de regels omtrent onweer boven de baan. Als de situatie daartoe leidt, dan weten de teams en fans wat te doen als de race plotseling afgelast of stilgelegd wordt.

Max Verstappen

Met het extra pushen van die regels hint de FIA wellicht op een onderbroken of uitgestelde race aan de oostkust van Amerika. Verstappen zou normaal gesproken vanaf 22.00 uur Nederlandse tijd vanaf pole position starten. De Nederlander reed een sensationele kwalificatie nadat hij tijdens de sprintrace een paar uur eerder een tijdstraf kreeg door een fout van zijn team Red Bull Racing. Verstappen heeft Lando Norris naast zich staan. De Engelsman moest door een klein foutje genoegen nemen met P2.

Vader Verstappen

Verstappen werd afgelopen week voor het eerst vader. Zijn vriendin Kelly Piquet beviel vlak voor het raceweekend van hun dochter Lily. Het zorgde ervoor dat Verstappen pas last minute naar Amerika vloog voor de grand prix. Hij bewees met zijn snelle kwalificatieronde niet afgeleid of voorzichtiger te zijn.

Check hieronder de beelden van de Driver's Parade.