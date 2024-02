Van 'Toto Recall' tot 'Shovactually', Mercedes-post met neppe Netflix-films gaat viraal

Het zesde seizoen van 'Drive to Survive' is vanaf deze week te zien op Netflix. Het team van Mercedes liet dit op Instagram op een bijzonder creatieve en gedetailleerde manier weten. Een scherpe TikTok-gebruiker viel een aantal bijzondere 'nieuwe' series op.

Als je een beetje inzoomt, zie je namelijk dat Mercedes een aantal Netflix-series heeft verzonnen. Op het eerste gezicht lijkt Lewis Hamilton naar de hoofdpagina van de streamingdienst te kijken, maar er zit dus meer moeite achter de post. Zo is de film 'Total Recall' omgevormd naar 'Toto Recall', een grapje richting teambaas Toto Wolff natuurlijk.

Daarnaast kun je filmtitels 'Ocean's W-Eleven' en 'Shovactually' spotten. Die laatste is een combinatie van Mercedes-engineer Andrew Shovlin en de kerstfilm Love Actually. 'Drag Race' en 'Curious George' zijn de laatste series/films die helaas nooit in het echt te zien zullen zijn.

Formule 1

Het Formule 1-seizoen begint volgende week zaterdag met de Grand Prix van Bahrein. In de afgelopen week liet Max Verstappen de concurrentie schrikken op de testdagen. De Nederlandse wereldkampioen reed 200 rondjes tijdens de drie testdagen en is positief over zijn nieuwe auto. "De auto is zeker beter dan vorig jaar", zei Verstappen tegen het AD.