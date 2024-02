Max Verstappen laat concurrentie schrikken na laatste testdag: 'Auto is beter dan vorig jaar'

Max Verstappen zette bij de laatste testdag in Bahrein de vierde tijd neer, maar dat was geen reden tot zorgen. De Nederlander domineerde met zijn Red Bull het afgelopen seizoen de Formule 1 en zijn woorden na de testdagen zullen de concurrentie doen schrikken.

"De auto is zeker beter dan vorig jaar", zegt Verstappen tegen het AD. Daar plaatst de drievoudig wereldkampioen wel een kanttekening bij: "Ik denk dat iedereen een betere auto heeft dan vorig jaar." De Nederlander is trouwens geen fan van de testdagen: "Ik weet dat het noodzakelijk is, maar leuk vind ik het niet."

Verstappen reed meer dan 200 rondes tijdens de drie testdagen en was dan ook erg tevreden: "We konden ons niet meer wensen. We hebben ons programma volledig kunnen afdraaien. Het ging heel goed." De auto is iets anders dan vorig jaar, maar dat is geen probleem: "Toen ik erin ging zitten, voelde het prettig. Het is altijd wennen, maar alles bleef normaal aanvoelen."

Snelheid niet belangrijk

Verstappen kon zich druk maken om het feit dat hij de vierde tijd neerzette. Dat was namelijk niet het doel van de dag. "Vandaag hebben we besloten om niet voor de snelste tijd te gaan. Het was belangrijker om de auto beter te begrijpen en te zien wat er gebeurde bij langere runs. Dat zag er goed uit.", vertelde hij tegen F1.com.



Seizoensstart

Het seizoen gaat op zaterdag 2 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Verstappen pakte daar vorig seizoen de overwinning en dat bleek de opmaat naar een geweldig seizoen waarin hij 19 van de 22 races wist te winnen. Hij pakte uiteindelijk dan ook zijn derde wereldtitel op rij.