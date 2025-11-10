Max Verstappen reed zondag van P19 naar P3 bij de Grand Prix van Brazilië. Zelfs de tweede plek was binnen handbereik voor de viervoudig wereldkampioen. Binnen zijn team was er verbazing over zijn overwachte topprestatie.

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull kwam woorden tekort om de prestatie van Max Verstappen in de Grote Prijs van São Paulo te beschrijven. "Het was een ongelooflijke prestatie van Max", liet hij via het team weten.

"We weten allemaal dat hij vorig jaar vanaf P17 naar de zege reed in de regen en dat dat een van de meest uitzonderlijke races was. Maar dit jaar deed hij het bijna opnieuw, vanuit de pitstraat, op het droge en dat met een extra stop door een lekke band."

'Hiermee hadden we kunnen winnen'

Mekies prees zijn coureur en het team dat een gewaagde strategie om hem door het veld te krijgen perfect uitvoerde. "En nog belangrijker, de auto was er weer en op het juiste niveau om te presteren. Dit is geen overwinning, maar een heel positieve dag voor ons."

"We hebben risico's genomen, fouten gemaakt en zaken ontdekt tijdens het weekend, maar dat is allemaal onderdeel van het proces om te racen op het niveau waarop we willen strijden. De auto had de snelheid waarmee we hadden kunnen winnen vandaag."

Grand Prix van Las Vegas

De Formule 1-coureurs genieten komend weekend van een moment rust, daarna reizen zij af naar de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Las Vegas. De 28-jarige Verstappen won in 2023 de eerste editie, vorig jaar was George Russell (Mercedes) de snelste.

Vijfde WK-titel?

Verstappen hoopt nog altijd op een vijfde WK-titel, maar het wordt erg lastig. De Red Bull-coureur staat nu 49 punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris. Het gat met nummer twee Oscar Piastri is nog 25 punten. Na Las Vegas volgen nog races in Qatar (met sprintrace) en Abu Dhabi, nog drie te gaan in totaal dus. Een racezege levert 25 punten op en een sprintzege 8. Verstappen heeft dus nog een hoop geluk nodig en pech bij leider Lando Norris om nog kans te maken.