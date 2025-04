Verbijstering over geruchten rondom Max Verstappen: ‘Waar gaat dat over?’

Het rommelt dit seizoen bij Red Bull Racing. Ondanks dat de auto niet meer zo dominant is als voorheen, laat Max Verstappen zien dat hij ook zonder topmateriaal een uitzonderlijk coureur blijft. Toch circuleert het sinds de seizoensstart van de geruchten rondom zijn toekomst. Een daarvan zorgt voor flinke verbijstering: zou er een megadeal voor hem klaarliggen?

“De manager van Verstappen is gesignaleerd bij Alpine. Dat is wel opvallend”, vertelt voormalig tophockeyster Naomi van As in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, die ze samen met Ellen Hoog maakt.

Miljoenendeal

Dat voedt uiteraard de speculaties, maar er is meer. “Ook gaat er nog een gerucht dat de grootste deal ooit in de geschiedenis van de Formule 1 in de maak is bij Aston Martin. Er zou namelijk een contract van 264 miljoen euro klaarliggen voor Verstappen”, vervolgt Van As.

Hoog reageert droog op het bizarre bedrag: “Best lekker. Daar kan je wel iets leuks mee doen.” Ook Van As is met stomheid geslagen: “Dat zijn toch geen bedragen? Ongelofelijk. Waar gaat dat over?”

Toch blijft Hoog nuchter onder alle speculatie: “Eerst maar even zien. Max zelf zegt dat iedereen het erover heeft, behalve hijzelf. Hij is gewoon aan het racen voor Red Bull. Maar goed, hij wil volgend jaar ook gewoon weer prijzen pakken. Geen idee wat hij gaat doen. We gaan het zien.”

Speculaties

Van As kan het niet laten om mee te speculeren: “Het blijft wel lekker om daarover te speculeren. Anders wordt het ook een beetje saai.” Waarop Hoog instemmend reageert: “Zeker. Ik heb het idee dat we dit elk jaar wel weer hebben. En uiteindelijk blijft hij toch gewoon bij Red Bull.”

Toch ziet ook Hoog dat de situatie nu iets anders is: “Maar goed, die auto is dit jaar wel echt een ander verhaal dan de afgelopen jaren. We gaan het zien.”

