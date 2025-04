Manager Max Verstappen duikt op bij opvallend team, geruchten over 'grootste contract in F1-historie'

Max Verstappen houdt de gemoederen in de paddock flink bezig. De regerend wereldkampioen zegt zelf niet bezig te zijn met een vertrek bij Red Bull, maar inmiddels draait de geruchtenmolen overuren.

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië werd Verstappens manager Raymond Vermeulen gezien in de garagebox van Alpine, dat met Pierre Gasly sterk reed bij de vorige race in Bahrein. De Franse renstal werd ook al genoemd als potentiële bestemming van Verstappen door oud-coureur Ralf Schumacher. "De Alpine is niet zo slecht en met de extra 30 pk die de Mercedes-krachtbron met zich meebrengt, zou ik dat team niet uitsluiten", aldus de Duitser.

Alpine rijdt nu nog met motoren van Renault, maar stapt in 2026 over naar een krachtbron van Mercedes. "Flavio Briatore heeft besloten vanaf volgend seizoen op Mercedes-motoren te gokken en kijk eens hoe Pierre Gasly presteerde in Bahrein", stelde Schumacher. Verstappen werkte eerder bij Red Bull kort samen met Gasly. De andere coureur in dienst is Jack Doohan, die na een paar races al onder vuur ligt.

'Grootste contract ooit'

Een ander team dat wordt genoemd door Schumacher is Aston Martin, dat Fernando Alonso en Lance Stroll als rijders heeft. De roze Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport denkt te weten dat Verstappen een enorm contractaanbod heeft gekregen van die ploeg. Het wordt zelfs omschreven als 'grootste contract in F1-historie'.

Aston Martin wil met behulp van Saoedische oliedollars Verstappen overtuigen. Er zou een driejarig contract klaarliggen ter waarde van 264 miljoen euro. Dat wordt allemaal betaald uit het Public Investment Fund (PIF), dat onder andere de komst van Cristiano Ronaldo naar de Saoedische voetbalcompetitie financierde.

Aston Martin geeft duidelijkheid

Teambaas Andy Cowell heeft zich inmiddels ook zelf uitgesproken over de toekomstplannen van Aston Martin. Daaruit valt op te maken dat het team niet van plan om op korte termijn Verstappen los te weken bij Red Bull.

De prioriteit ligt bij de huidige samenstelling. "We zijn bijzonder gelukkig dat we twee ervaren coureurs hebben die de komende twee jaar bij ons rijden", doelde hij op Fernando Alonso en Lance Stroll. "Het betekent dat ik me volledig kan richten op de kunst van het maken van een snelle racewagen."

Mercedes geen optie

Welk team uitgesloten lijkt, is Mercedes. Althans, dat beweert teambaas Toto Wolff. "We hebben geen enkel gesprek gevoerd met Max", waren de woorden van de Oostenrijker. Bij Mercedes hebben George Russell en Kimi Antonelli een aflopend contract.

Jaartje er tussenuit?

Een ander wild gerucht is dat Verstappen de F1 voor even verlaat. Dat schrijft The Sun. De destreffende journalist baseert zich op een Formule 1-coureur die anoniem wil blijven, maar tegenover haar meldt dat het 'meest waarschijnlijke' scenario is dat Verstappen een jaartje afstand doet van de sport.

Wat zegt Verstappen zelf?

De Nederlander hield het zelf kort over alle geruchten, toen hij donderdag plaatsnam op de persconferentie in Jeddah. "Iedereen heeft het erover, behalve ik", liet hij weten. "Ik ben zelf ontspannen en tevreden, maar ik ben niet blij met de auto. Dat is geen geheim."

Verstappen staat ondanks alle mankementen aan de RB21 van Red Bull derde in de WK-stand, achter McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Bij de GP van Saoedi-Arabië lijken zij een verder gat te gaan slaan met de Nederlander, aangezien ze in alle trainingen tot nu toe veruit de snelsten zijn.