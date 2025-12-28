Hoe goed Max Verstappen ook was en is, het blijft vooralsnog de vraag of de Nederlander ooit nog een vijfde wereldtitel aan zijn palmares toe kan voegen. Nu is hij bij Red Bull Racing vier keer op rij kampioen geworden, net als zijn voorganger Sebastian Vettel. Maar de vloek van de Duitse ex-coureur hangt nu ook boven Verstappen.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner verwacht niet dat Max Verstappen hetzelfde lot zal ondergaan als Sebastian Vettel, ruim tien jaar geleden. Net als Vettel won Verstappen vier opeenvolgende wereldtitels met Red Bull. Zijn heerschappij kwam echter, voorlopig, ten einde nadat hij in 2025 werd onttroond door Lando Norris. Steiner verwacht echter dat Verstappen in het seizoen 2026 weer vooraan zal staan, in tegenstelling tot Vettel, die zijn kampioensvorm nooit meer wist te hervinden na de start van het nieuwe auto-tijdperk.

'Max zal die fout niet maken'

"Voor mij was Fernando Alonso een talent van dat kaliber, maar hij kon het gewoon niet waarmaken omdat hij steeds in de verkeerde auto terechtkwam. Maar ik denk dat Max die fout niet zal maken, want zijn vader Jos en zijn manager Raymond (Vermeulen, red.) zullen ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Max in de juiste auto zit. Dus ik denk niet dat we ons daar zorgen over hoeven te maken. Max zal altijd in de beste of de op één na beste auto zitten”, legde Steiner uit. Daarna maakte hij de vergelijking met Vettel.

'Hoeveel respect ik ook heb...'

"Nee”, was het veelzeggende antwoord van de Italiaan toen hem werd gevraagd of Verstappen hetzelfde lot zou wachten als Vettel. "Ik denk dat Vettel altijd in een dominante auto zat, terwijl Max heeft laten zien dat hij het ook kan zonder de beste auto. Dit jaar had Red Bull niet de sterkste auto. Het was ook vorig jaar niet de beste auto toen hij won, en dit jaar eindigde hij als tweede. Dus, hoeveel respect ik ook heb voor Vettel en alles wat hij heeft bereikt... Hij ging naar Ferrari (en later nog naar Aston Martin, red.) en er veranderde niet veel."

'Max Verstappen speelt in een andere klasse'

Steiner vervolgt: "Hij won een paar races, maar kwam op geen enkel moment in de buurt van de successen van Michael Schumacher. Ik denk dat Max gewoon in een andere klasse speelt."