Max Verstappen zag al de nodige mensen komen en gaan bij Red Bull Racing en de kans bestaat dat er wéér iemand. Een vertrouweling van de Nederlandse Formule 1-coureur lijkt een pikante overstap te maken.

Gianpiero Lambiase, de race-engineer, is het volgende grote transferdoelwit van Aston Martin in de Formule 1. Dit meldt het medium The Race. Het Britse team zou hem de kans willen geven op een volgende stap in zijn carrière.

Onzekere toekomst

De toekomst van Lambiase bij Red Bull is flink onzeker. Na de Grand Prix van Abu Dhabi ontstonden er veel speculaties. Dit kwam door de emotionele woordenwisseling tussen hem en Max na de finish op 'Yas Marina', waar Verstappen op twee punten de vijfde WK-titel op een rij misliep.

De twee werken al sinds 2016 samen. Veel analisten denken echter dat we in Abu Dhabi de laatste race van Lambiase als engineer van Verstappen zagen. Daarna verschenen er verschillende berichten over de toekomst van Lambiase. Zou hij de engineer van Verstappen blijven? Of zou hij bij Red Bull blijven, maar dan in een andere functie?

Nieuwe kans voor Lambiase

De afgelopen weken heeft Lambiase echter een nieuwe kans gekregen. Hij zou kunnen overstappen naar Aston Martin. Een bron binnen het team meldde dat de onderhandelingen al zijn gestart. Er is nog niets definitief. Lambiase zou de functie van teamchef of zelfs CEO van het team kunnen krijgen.

In november nam Adrian Newey, ook een oude bekende van Verstappen, de leiding bij Aston Martin. Toen al werd gedacht dat dit een tijdelijke oplossing was, totdat een vaste opvolger gevonden zou zijn. Media die Christian Horner steunen, probeerden kort de theorie te lanceren dat hij deze positie zou innemen. Dit werd echter persoonlijk ontkracht door Lawrence Stroll.

Veel vertrekkers bij Red Bull

Als Lambiase naar Aston Martin vertrekt, verliest Max nog een belangrijke persoon binnen Red Bull. Dokter Helmut Marko gaat met pensioen. Hoofdmonteur Matt Collar gaat naar Jonathan Wheatley bij Audi. Ook Verstappens performance-engineer Tom Hart vertrekt. Net als nog twee engineers uit het team van de voormalig wereldkampioen: Michael Manning en David Mart. Daarnaast vertrok tijdens het seizoen ook Red Bull-baas Horner.