Max Verstappen greep begin deze maand bij de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi net naast zijn vijfde wereldtitel op rij. Waar de Nederlander zijn emoties in bedwang had, barstte zijn race-engineer Gianpiero Lambiase in tranen uit. Al snel bleek dat er iets in de privésfeer speelde bij de Brit, maar wat precies bleef lang onduidelijk. De vrouw van Lambiase heeft echter openheid van zaken gegeven.

Het was een bijna hartverscheurend beeld hoe de tranen over de wangen rolden bij Lambiase na de race in Abu Dhabi. Dat kwam niet doordat de coureur waarmee hij samenwerkte naast de titel had gegrepen, maar alle stress kwam er aan het einde van het seizoen ineens uit. Hij miste vanwege privéomstandigheden dit jaar enkele races en ook Verstappen liet al enkele keren weten in interviews dat er ernstige dingen rond Lambiase speelden.

De Nederlandse coureur gaf vanwege de privacy van Lambiase natuurlijk niet aan wat er precies aan de hand was, maar de vrouw van de Red Bull-enginneer heeft dat onlangs wel gedaan via haar Facebook-account.

Vrouw Lambiase openhartig

Eloisa Lambiase onthult in het bericht op sociale media dat er bij haar een tijd geleden borstkanker is geconstateerd. Het lijkt de goede kant op te gaan, want zij deelde een filmpje van het bakbedrijf Ro & Mary's waarin zij de cupcakes in beeld brengen die gemaakt zijn om de medici te bedanken die ermee hebben geholpen dat Eloisa een stap in haar herstel heeft gezet.

"De prachtige cupcakes die gemaakt zijn door twee schitterende zielen voor het geweldige medische team", schrijft de vrouw van de engineer bij het bericht. "Ik zal voor altijd dankbaar zijn aan het hele medische team, vrienden en familie die zoveel liefde, vriendelijkheid, vrijgevigheid en medeleven hebben getoond. De reis is nog niet voorbij, maar met de steun die ik heb, kan ik alles aan. Ik hou van jullie allemaal."

Gouden samenwerking

Verstappen werkt al sinds zijn debuut in 2016 samen met Lambiase bij Red Bull. Die samenwerking leverde direct succes op, want de Nederlander won in zijn allereerste race voor het team. Verstappen en Lambiase bleken de afgelopen jaren een gouden combinatie, want in 2021, 2022, 2023 en 2024 werd de Nederlander met de hulp van zijn engineer wereldkampioen in de Formule 1.