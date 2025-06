Voormalig Formule 1-kampioen maakt 'geen schijn van kans' op rijbewijs en vraagt Ferrari om hulp

Formule 1-legende Jody Scheckter heeft te maken met een opvallend probleem. Het lukt hem namelijk niet om zijn rijbewijs te behalen. Daarom heeft hij hulp ingeschakeld van zijn oude team Ferrari.

Scheckter reed van 1972 tot 1980 in de Formule 1 en werd wereldkampioen in 1979. Hij bestuurde de auto's van McLaren, Tyrrell, Wolf en Ferrari. Die laatste renstal heeft hij nu om hulp gevraagd bij het behalen van een Italiaans rijbewijs.

De Zuid-Afrikaan, die destijds de titel won met de Scuderia, onthulde dat zijn Italiaans niet goed genoeg is om het theorie-examen te halen. Daarom heeft hij zijn oude team om assistentie gevraagd.

De 75-jarige Scheckter woont al een jaar in Italië en reed tot nu toe met zijn Britse rijbewijs. Dat is echter verlopen en om een Italiaans rijbewijs te krijgen, moet hij een examen afleggen. "Het probleem is dat mijn Italiaans erg slecht is. Ik maak geen schijn van kans om te slagen voor het examen", legt hij uit aan Corriere della Sera.

