Jak Crawford maakte aan het einde van vorig jaar een goede kans om in de Formule 1 terecht te komen, maar het nieuwe team Cadillac koos uiteindelijk voor ervaring. Maar Crawford geeft niet op: hij denkt een goede kans te maken om in 2027 in de hoogste autoklasse te gaan rijden.

De Amerikaanse coureur is momenteel reservecoureur bij Aston Martin. Daar worden de stoeltjes momenteel ingevuld door de zeer ervaren Fernando Alonso (44 jaar) en de ondermaats presterende Lance Stroll. Laatstgenoemde is zoon van miljardair Lawrence Stroll, die eigenaar is van het team. Het is nog maar de vraag hoe lang deze coureurs bij Aston Martin zullen rijden en dat lijkt Crawford ook door te hebben.

Crawford, voorheen onderdeel van de Red Bull-academie, heeft de afgelopen drie seizoenen in de Formule 2 gereden. Daar behaalde hij zes overwinningen en eindigde hij in 2025 als tweede in het eindklassement. Tegelijkertijd sloot de Amerikaan zich aan bij Aston Martin, waarvoor hij in 2025 deelnam aan twee vrije trainingen.

'Dat is mijn beste kans'

Al na de eerste van deze twee trainingen kondigde Aston Martin aan dat Crawford Felipe Drugovich zou vervangen als officiële reservecoureur voor dit jaar. De ambitie van de Amerikaan reikt echter verder: hij mikt op een vaste plek in de Formule 1 voor het seizoen 2027.

“Ik denk absoluut dat 2027 mijn beste kans zal zijn”, legde Crawford vorig jaar bij de Grand Prix van Las Vegas uit. “Ik hoop dan nog steeds relevant te zijn, aangezien er dan pas een jaar voorbij is sinds mijn goede Formule 2-resultaat. Bovendien zal ik volgend jaar bij alle races aanwezig zijn. Ik geloof dat als je in de paddock bent, mensen je niet vergeten, omdat ze je zien. Dus ik denk dat 2027 mijn beste kans is op een vaste plek.”

'Natuurlijk is er die angst'

“Natuurlijk is er altijd de angst dat je geen plek krijgt in de Formule 1, want dat is ieders doel. Iedereen die hier als reserve is, wil een vaste coureur worden. Dat moet je verdienen met goed werk achter de schermen. Ik maak me geen zorgen. Ik denk dat als ik goed werk lever in mijn positie, er in de toekomst kansen zullen ontstaan.”

“Ook zal ik mijn aandacht niet verdelen over twee kampioenschappen, zoals ik vorig jaar deed toen ik reserve was voor Andretti in de Formule E. Nu zal mijn volledige focus op de Formule 1 liggen, en ik denk dat dit me het beste zal voorbereiden.”

“Ik geloof dat ik op een goed niveau ben, vooral in de manier waarop ik race. Al het andere zal ik moeten leren binnen het Formule 1-team. Dit alles zal gebeuren met tijd op het circuit, in de simulator en mijn aanwezigheid bij de races”, aldus Crawford, die een van de kandidaten was voor een van de plekken bij het Cadillac-team, die uiteindelijk werden ingenomen door Valtteri Bottas en Sergio Pérez.