Voormalig topcoureur heeft serieuze waarschuwing voor concurrenten Max Verstappen: 'Dat moeten ze voorkomen'

Voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports F1-analist Martin Brundle heeft een serieuze waarschuwing voor McLaren. Volgens de Brit moet het team goed opletten hoe de dynamiek tussen coureurs Lando Norris en Oscar Piastri is gedurende het seizoen.

Vanaf het begin van het seizoen heeft McLaren benadrukt dat beide coureurs een gelijke status hebben, en in de eerste zes races was dit duidelijk te zien. Volgens Brundle kan deze aanpak McLaren echter duur komen te staan aan het einde van het seizoen, aangezien de belangrijkste concurrenten van Norris en Piastri, Max Verstappen en George Russell, de onbetwiste leiders zijn binnen hun teams, die voornamelijk voor hen werken.

Probleem

"Het probleem waar McLaren tegenaan gaat lopen, ontstaat als George en Max deze sterke resultaten blijven behalen. Mercedes heeft een upgradepakket klaar voor Imola en ze zijn daar erg enthousiast over. Ik weet zeker dat er verbetering komt. Ondertussen zullen Lando en Oscar punten van elkaar blijven afsnoepen. Ze moeten dus voorzichtig zijn en zich niet te veel op elkaar focussen, zodat er niet iemand anders opduikt die de titel van ze afpakt, zoals Alain Prost deed in 1986”, aldus Brundle.

Eerder gebeurd

In 1986 profiteerde Prost, destijds McLaren-coureur, van de strijd tussen de Williams-coureurs Nelson Piquet en Nigel Mansell om zijn tweede van in totaal vier wereldtitels te winnen. In 2007 profiteerde Kimi Räikkönen op een vergelijkbare manier van het duel tussen de toenmalige McLaren-coureurs Fernando Alonso en Lewis Hamilton om de titel te winnen in zijn eerste seizoen bij Ferrari.

'Kampioensmatriaal'