Voormalig wereldkampioen F1 haalt fors uit naar coureur na overtreden van ongeschreven regel

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft met stijgende verbazing naar Isack Hadjar gekeken tijdens de GP in Japan. De coureur van Racing Bulls stapte tijdens de race uit zijn auto en die is volgens de Franse analist not done in de autosport.

Tijdens de race in Japan had Hadjar problemen met zijn concentratie omdat hij erg veel pijn had in de wagen. De Frans-Algerijnse coureur had naar eigen zeggen last van 'intense pijn door een probleem met zijn gordel'. Hadjar moest zelfs even uit zijn auto om de problemen op te lossen. "Ik weet gewoon niet wat er mis met me is. Ik kan mezelf niet focussen. Ik moet nog zo veel inhalen, maar het is niet te doen", zo vertelde Hadjar tijdens de race over de boardradio.

Ongeschreven regel

Villeneuve is van mening dat Hadjar een ongeschreven regel heeft overtreden door uit zijn auto te stappen. "Dat was een grappige reactie van hem. Ik heb dit eigenlijk nog nooit gehoord van een coureur. Als ik heel eerlijk ben, kan je dat niet zo maar zeggen over de radio. Blijf gewoon in die auto en wacht tot je een gesprek kan krijgen met de technische staf."

Unicum

Ondanks het feit dat Hadjar veel problemen had tijdens de daadwerkelijke race in Japan, deed hij het tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie uitstekend. Tijdens de tweede vrije training eindigde de Frans-Algerijnse coureur van Racing Bulls als derde. Vervolgens reed hij ook een ijzersterke kwalificatie. Hij mocht als zevende starten in de daadwerkelijke race en was daarmee beter dan bijvoorbeeld veelvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Uiteindelijk eindigde Hadjar als achtste.

Hadjar vormt bij Racing Bulls een team met de veelbesproken Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander begon dit F1-seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij het grote Red Bull, maar na twee teleurstellende races in Australië en in China werd hij gedegradeerd naar Racing Bulls en vervangen door Yuki Tsunoda. Verstappen werd uiteindelijk de winnaar van de GP van Japan.