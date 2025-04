Ondanks 'probleem in de broek' doet F1-coureur het prima: 'Het was een nachtmerrie'

F1-coureur Isack Hadjar (20) zette bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan de zevende tijd neer in zijn wagen van Racing Bulls. Een prima prestatie voor de Franse rookie, die bij de eerste twee races van het jaar uitviel en elfde werd. En dat ondanks heftige pijn op een toch al gevoelige plek.

Tijdens Q1 van de kwalificatie klaagde Hadjar steen en been over de boordradio. Niks deugde, afgaande op zijn paniekerige berichtjes. Zo zei hij onder meer: "Ik weet niet wat er aan de hand is met me, maar ik kan me gewoon niet concentreren. Ik moet de rondetijd verlagen, maar het valt gewoon niet te besturen."

Gordel

Later vertelde hij tegen Japanse media al wat meer: “Ja, er was iets met de gordel in Q1. Dan heb je natuurlijk niet de tijd om even uit te stappen, dus moet je het er maar mee doen tot je Q2 bereikt. Maar ja, toen ik de auto weer instapte en de gordel omdeed, ging het wel goed."

En bij Sky Sports F1 kwamen er weer wat meer details: "Het was een nachtmerrie. Ik heb mezelf er gewoon doorheen gesleept, om eerlijk te zijn. Ik ben echt trots op mezelf, de ronde die ik in Q1 heb gereden, met waar ik last van had… ongelooflijk. Ik realiseerde het me in de derde bocht en dacht: ‘Oké, dit gaat niet zo goed’, en toen crashte ik bijna. Maar ik ben oké."

Kruis

Christian Horner, teambaas van Red Bull (waarvan Racing Bulls een soort zusterteam is), hintte er bij F1 TV op, dat bij Hadjar de gordel te strak in zijn kruis zat. "Ik denk dat hij na deze kwalificatie met een iets hogere stem spreekt", aldus Horner.

"Volgens mij had het iets te doen met nuts, al weet ik niet zeker of het om wheelnuts ging", grapte de Brit.

Geslachtsdelen

Ook verslaggever Ted Kravitz meldt dat het gaat om "een probleempje in zijn broek". In zijn item Ted's Qualifying Notebook zei hij: "Ik bedoel zijn boys bits [geslachtsdelen]. Met de gordel. Het leverde enorm veel pijn op en pas tegen het einde van de kwalificatie was het opgelost. Toch was hij dé ster van de kwalificatie met P7."