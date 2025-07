F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet hadden tijd voor wat tijd samen. Gezien de stampvolle racekalender is het niet zo eenvoudig voor het gezin om tripjes te plannen. Ze genieten volop, maar toch ging er bij Piquet ook iets mis.

Zaterdagmiddag postte Piquet een foto waarin ze in het gezelschap verkeert van vriendin Maria Sole Cecchi, die werkzaam is in de mode-industrie. Piquet is naast influencer en dochter van F1-kampioen Nelson Piquet ook een model, waardoor ze een breed netwerk heeft in die industrie.

Waarschuwing

In de Instagram-story daarna schrijft de Braziliaanse een waarschuwing: "Ik had de afgelopen week geen telefoon en ik verloor een grote hoeveelheid data. Dus als je hebt geprobeerd om contact met me te krijgen, dan zal ik binnenkort wat van me laten horen."

Wat er precies is gebeurd (diefstal, telefoon verloren, een van haar twee dochters heeft ermee gespeeld?) laat ze verder in het midden. Toch slaagde ze er ook de afgelopen week in om content op Instagram te zetten, wie weet met een geleend exemplaar of via haar management.

Red Bull

Ondanks het feit dat er afgelopen week geen race op de planning stond, was het toch een bewogen periode voor Verstappen. Red Bull besloot teambaas Christian Horner er na zo'n twintig jaar uit te gooien en dus heeft Laurent Mekies het bij de volgende race voor het zeggen bij de ploeg van Verstappen.

De hele F1-wereld vraagt zich af of Verstappen zich voegt bij de stoet mensen die Red Bull in korte tijd hebben verlaten. Van topontwerpers en afgedankte coureurs tot de teambaas aan toe: het Red Bull van nu heeft een heel ander gezicht dan het Red Bull van pakweg juli 2024. Veel kenners menen dat Verstappen vooral interesse heeft in een overstap naar team Mercedes.

Spa

Maar eerst kan Verstappen zich nog een tijdje vermaken met zijn gezin, tot hji eind deze maand toch echt weer aan de bak moet bij de GP van België. Hij rijdt dan een soort thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps. Zijn moeder Sophie Kümpen is Belgisch en de coureur is zelf ook nog eens in Hasselt geboren. Bij die race moet duidelijk worden of Red Bull iets is opgeschoten met het ontslag van Horner.