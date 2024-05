Weggestuurde Carlos Sainz weet nog niet waar zijn toekomst ligt na Ferrari: 'Er zit geen vaart in'

Ferrari-coureur Carlos Sainz moet na dit seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij de Italiaanse renstal en dus is hij nog op zoek naar een stoeltje voor 2025. Een deal is echter nog niet in de maak.

Ferrari maakte voor het seizoen bekend dat Hamilton over wordt genomen van Mercedes en dat betekent dat Sainz plaats moet maken. De Spanjaard heeft zichzelf tijdens de eerste races van het seizoen in de etalage gezet, door bijvoorbeeld de Grand Prix van Australië te winnen. Dat zou genoeg reden voor andere teams moeten zijn om de Spanjaard binnen te halen, maar echt opschieten doet het nog niet.

De opties van F1-coureur Carlos Sainz in 2025: 'Geen beter moment om je stoel te verliezen' Carlos Sainz mag nog een jaar in een Ferrari rijden, maar moet daarna zijn stoeltje in de Formule 1 doorgeven aan Lewis Hamilton. Voor welk team gaat de Spanjaard dan wel rijden in 2025?

'Jullie zullen het horen'

"Wanneer ik nieuws heb, dan horen jullie het", zei Sainz tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Echt snel zal dat niet zijn volgens de Spanjaard, die toch wel wat ongeduldig aan het worden is: "Ik denk dat het nog wel even gaat duren. Er zit niet echt vaart in."

De naam van Sainz werd eerder genoemd bij Mercedes en Audi, dat vanaf 2026 de plek van Sauber inneemt. Bij Red Bull wordt veel gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Max Verstappen, maar het contract van Sergio Pérez loopt na dit seizoen af. Ook zij zouden Sainz als optie zien. Dan kan de Spanjaard eventueel herenigd worden met Verstappen. De twee waren in 2015, voor allebei hun debuutseizoen in de Formule 1, teamgenoten bij Toro Rosso.

Carlos Sainz praat ondanks 'oud zeer' met Red Bull over plek naast Max Verstappen, maar aanbod Audi 'zeer lucratief' Carlos Sainz presteert dit seizoen ijzersterk en maakt indruk in de paddock. De Ferrari-coureur wordt na dit seizoen vervangen door Lewis Hamilton, waardoor Sainz moet uitkijken naar een nieuwe werkgever. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bevestigd dat het team in gesprek is met Sainz over een contract.

Sainz hoopvol over updates

Sainz hoopt komend weekend op Imola zich nog meer in de kijker te rijden. Ferrari neemt upgrades mee en hoopt dat het een verschil maakt. Het team leek lange tijd het tweede team achter Red Bull, maar zag McLaren-coureur Lando Norris in Miami er met de zege vandoor gaan.

Formule 1 | GP Emilia-Romagna 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie De Formule 1 meldt zich in mei 2024 in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Vorig seizoen werd de race in Italië afgelast wegens noodweer. Lees hier alles over het circuit en het programma.

"We hopen dat we een stap vooruit kunnen maken, maar ik denk dat het heel erg afhangt van het circuit", zei Sainz over de updates. "Miami paste goed bij onze auto en we hadden daar een goede pace. Ondanks dat Red Bull en McLaren net iets sneller waren. In China en Japan voelde het niet goed, dus ik hoop dat Imola wel goed voor ons is."