Carlos Sainz praat ondanks 'oud zeer' met Red Bull over plek naast Max Verstappen, maar aanbod Audi 'zeer lucratief'

Carlos Sainz presteert dit seizoen ijzersterk en maakt indruk in de paddock. De Ferrari-coureur wordt na dit seizoen vervangen door Lewis Hamilton, waardoor Sainz moet uitkijken naar een nieuwe werkgever. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bevestigd dat het team in gesprek is met Sainz over een contract.

Sainz stond dit seizoen tot nu toe iedere keer op het podium, met als hoogtepunt de overwinning in de Grand Prix van Australië. Alleen het weekend in Saoedi-Arabië moest hij aan zich voorbij laten gaan wegens een blinde darmontsteking. De prestaties van de Spanjaard worden nauwlettend in de gaten gehouden door alle F1-teams. Zo heeft onder andere Red Bull-topman Helmut Marko bevestigd in gesprek te zijn met Sainz, zo laat hij weten in de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung.

Sainz naar Red Bull?

De transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari heeft ervoor gezorgd dat Sainz in gesprek moest gaan met andere teams voor een zitje voor volgend seizoen. Ondertussen is Aston Martin als optie afgevallen, aangezien Fernando Alonso op 42-jarige leeftijd zijn contract verlengde. Bij Red Bull is er wel een plek beschikbaar voor 2025 naast Max Verstappen, omdat het contract van Sergio Pérez aan het einde van dit jaar afloopt.

Marko laat weten dat Sainz een serieuze optie is om Red Bull volgend jaar te versterken. "We praten met hem, hij beleeft zijn sterkste seizoen in de Formule 1", aldus de Oostenrijker.

De adviseur van Red Bull kent de Spanjaard nog van zijn tijd bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, in 2015. Destijds reed hij samen met Verstappen, die een jaar later een stoeltje kreeg bij het grote team. "Het deed Sainz wel pijn dat we toen bij Red Bull op Verstappen vertrouwden en niet op hem", laat Marko weten.

Lucratief aanbod Audi

Wat een overstap van Sainz naar Red Bull onder andere moeilijk maakt is de intreding van Audi in de Formule 1 in 2026. Vanaf dat seizoen stapt de Duitse motorfabrikant in als eigenaar van Sauber. Marko erkent de concurrentie van Audi voor de handtekening van Sainz. "Carlos heeft een zeer lucratief aanbod van Audi ontvangen dat wij niet kunnen evenaren."

Pérez op pole voor 2025?

Naast de aantrekkelijke aanbieding die Sainz heeft ontvangen van Audi speelt nog iemand de hoofdrol in de toekomst van de Spanjaard. Pérez heeft net als Sainz een aflopend contract en moet daardoor dit seizoen laten zien een zitje bij Red Bull waard te zijn. De Mexicaan verkeert in goede vorm, zo zien ze ook bij Red Bull.

"Het is duidelijk dat Checo momenteel aan zijn beste seizoen bezig is sinds hij bij ons is", gaat Marko door. "Als hij deze prestaties vasthoudt, zoals bij de kwalificatie in Japan, dan is hij zeker de beste optie voor 2025 bij Red Bull."

De vraag is of Sainz de situatie gaat afwachten bij Red Bull, terwijl Pérez dus voorlopig de voorkeur krijgt. Eerder liet hij al weten graag snel duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst in de Formule 1.