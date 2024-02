De opties van F1-coureur Carlos Sainz in 2025: 'Geen beter moment om je stoel te verliezen'

Carlos Sainz mag nog een jaar in een Ferrari rijden, maar moet daarna zijn stoeltje in de Formule 1 doorgeven aan Lewis Hamilton. Voor welk team gaat de Spanjaard dan wel rijden in 2025?

Dat vraagt de Formule 1 zichzelf ook af en daarom heeft het op de eigen site de mogelijke opties op een rijtje gezet. De eerste conclusie die F1 trekt: "Er is nog nooit een beter moment geweest om je stoeltje te verliezen en op zoek te moeten naar een nieuwe plek op de grid."

Bij acht teams komt er namelijk een plekje vrij in 2025. Het gaat om: Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Williams, RB, Sauber en Haas. Bij Mercedes komt logischerwijs de plek van Hamilton vrij, terwijl het contract van Sergio Pérez afloopt bij Red Bull. Sainz zou dus weer teamgenoot kunnen worden van Max Verstappen, zoals vroeger bij het toenmalige Toro Rosso (nu RB).

Sainz is op zoek naar stabiliteit

Bij F1 sprak hij ook over zijn toekomst ná dit jaar. "Het is tijd om goed naar iedereen te luisteren. En ik moet zeker wat tijd nemen, zodat ik precies weet wat ik wil gaan doen in de toekomst en waar ik mijn komende drie, vier jaar ga spenderen."

Sainz zegt dat hij, nu hij dertig jaar is, rond zijn top zit. "Waar ik ook heen ga, ik wil iets met stabiliteit én een interessant project, zodat ik in de toekomst nog wereldkampioen kan worden." Hij wil graag voor een langere periode bij een bepaald team tekenen. "Ik ben een groot fan van consistentie. Ik geloof in stabiliteit."