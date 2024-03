Carlos Sainz grapt na zege in Australië: 'Adviseer alle coureurs om hun blindedarm te laten verwijderen'

Carlos Sainz werd zondag de verrassende winnaar van de Grand Prix van Australië. De eerste weken van het nieuwe seizoen zijn als een achtbaan voor de Spanjaard: hij verloor zijn stoeltje bij Ferrari voor volgend seizoen en moest de race in Saoedi-Arabië missen vanwege fysieke ongemakken. De winst in Melbourne past perfect in dat rare rijtje.

"Van wat er aan het begin van het jaar gebeurd is, tot het podium in Bahrein, de blindedarm en dan deze comeback met een overwinning... Dit jaar is een ware achtbaan", vertelde Sainz na afloop van de race in Australië.

"Ik heb ervan genoten en ben nu heel erg blij. Daarnaast adviseer ik alle coureurs om volgende winter hun blindedarm te laten verwijderen", grapte de Spanjaard. Het begon allemaal met dé transfersoap in Formule 1. Lewis Hamilton kondigde aan volgend seizoen bij Ferrari te gaan rijden. Charles Leclerc mocht blijven zitten en dus moet Sainz op zoek naar een nieuw stoeltje.

Blindedarmontsteking

Tijdens de vorige race reed de jonge Oliver Bearman nog in plaats van Sainz, die wegens een blindedarmontsteking onder het mes moest. De jonge Engelsman maakte indruk, maar Sainz werd fit verklaard voor Australië en kon racen.

Dat de 29-jarige Sainz zich ook echt fit voelde, bleek wel gezien de zege. "Het was een mooie race en ik voelde me heel sterk op de baan. Natuurlijk was ik nog wel wat stijfjes en fysiek was het absoluut niet gemakkelijk, maar ik had het geluk dat ik alleen zat en mijn eigen tempo en de banden kon controleren. Daardoor was het nog niet eens de moeilijkste race."

Max Verstappen

Ook ging Sainz nog even in op de strijd met Max Verstappen die hij had op de baan. "Ik voelde dat ik hem bij kon houden en wilde mijn kans grijpen met de DRS. Toen verloor hij de auto in de derde bocht en dat was mijn moment om hem in te halen", vertelde hij na afloop.

"Zodra hij achter me lag, denk ik dat hij het moeilijk kreeg met zijn remmen en toen was het einde verhaal. Dat was jammer, want het had een mooi gevecht kunnen worden om P1. Maar ik ben blij met de overwinning. Daar had hij er toch al genoeg van", lachte de dolgelukkige winnaar.