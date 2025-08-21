Waar velen dachten dat Valtteri Bottas zijn Formule 1-loopbaan langzaam zou laten uitdoven, kiest de Fin voor een verrassend avontuur. Volgens meerdere bronnen in de paddock is Bottas de eerste coureur van Cadillac, dat vanaf 2026 toetreedt tot de Formule 1. Daarmee krijgt de voormalig Mercedes-man de kans om opnieuw een vaste rol te spelen op de grid.

De 35-jarige Bottas was dit seizoen nog actief als reserve- en testrijder bij Mercedes, waar hij onder meer rookie Kimi Antonelli begeleidde in diens debuutjaar. Toch bleef de drang om weer volwaardig te racen altijd aanwezig. Cadillac bood uitkomst: het Amerikaanse merk werkt aan een ambitieuze entree in de koningsklasse en wilde meteen een ervaren coureur vastleggen.

Ervaring als troef voor Cadillac

Volgens RacingNews365 is de deal rond en wordt Bottas al volgende week officieel gepresenteerd, vermoedelijk rond de Dutch GP in Zandvoort. Daarmee zet Cadillac een eerste grote stap in de opbouw naar 2026, wanneer de renstal haar eerste meters maakt in de Formule 1. Voor Bottas betekent het een nieuwe kans om zijn ruime ervaring in te zetten, de Fin reed al twaalf seizoenen in de Formule 1.

Bottas reed eerder voor Williams, Mercedes en Sauber. Bij Mercedes vormde hij jarenlang een duo met Lewis Hamilton, met wie hij meerdere constructeurstitels won. In totaal pakte hij tien GP-overwinningen, maar de laatste jaren raakte hij verder van de top verwijderd. De overstap naar Cadillac geeft hem nu een nieuw podium om zich te bewijzen.

Ervaren duo in de maak?

Ondertussen wordt er ook gespeculeerd over de tweede stoel bij Cadillac. Meerdere bronnen melden dat Sergio Pérez, voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, hoog op het lijstje staat. Mocht dat kloppen, dan zou Cadillac in één klap over een zeer ervaren rijdersduo beschikken. Of beide mannen ook nog over de benodigde snelheid beschikken valt echter nog wel te bezien.