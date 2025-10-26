Oscar Piastri kende een zeer teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. De McLaren-coureur eindigde slechts als achtste, op meer dan een halve seconde achter teamgenoot Lando Norris, die de poleposition pakte op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Door een straf voor Carlos Sainz mag de WK-leider weliswaar een plekje opschuiven, maar de zorgen zijn desondanks groot bij Piastri.

Na de kwalificatie gaf de leider in het kampioenschap, die als zevende start vanwege de straf van Williams-coureur Carlos Sainz, aan dat hij geen concrete verklaring had voor zijn achterstand op Norris. De Australiër vergeleek de problemen die hij in Mexico ervaart ook met de tegenslagen die hem een week eerder in Austin parten speelden.

Zelfde problemen als in Austin

“Ik ben teleurgesteld over hoe de sessie verliep. Er zijn veel dingen waar ik me zorgen over kan maken, maar als je zo ver achterligt, terwijl je denkt dat je goed werk hebt geleverd, is dat erg moeilijk. Dat is mijn grootste zorg. Op een bepaalde manier zijn mijn problemen hier niet anders dan die in Austin.

'Geen goed teken'

Toch zijn er natuurlijk ook verschillen tussen Austin en Mexico. Het verrassende hier is dat het verschil in elke sessie praktisch hetzelfde is. Ik denk dat ik dit weekend een aantal behoorlijk solide ronden heb gereden, maar ik lig altijd 4, 5 tienden achter de kop. Dat is geen goed teken, maar er zijn dingen die me in Austin moeilijk vielen en die me hier ook moeilijk vallen. Er zijn dingen die ik kan verbeteren en waar ik gemakkelijk vooruitgang mee kan boeken, maar niet alles. Ik denk dat ik goed werk heb geleverd in de kwalificatie en het gevoel in de auto was relatief goed. Mijn achterstand is een mysterie."

Norris 'aangenaam verrast'

Teamgenoot Norris was een stuk beter bij de les en won de kwalificatie. Hij sloeg de aanval van Charles Leclerc (P2) en concurrent Verstappen (P5) af. "Ik ben blij dat ik weer op poleposition sta", verklaarde Lando na afloop. "Het is lang geleden dat ik voor het laatst pole pakte, dus dit voelt goed. Mijn laatste ronde was er zo een waarbij je niet precies weet wat er gebeurd is. Ik dacht dat het redelijk goed was, maar toen ik de tijd zag, was ik aangenaam verrast."