Zelfs topman van Red Bull Racing kan zorgen over Max Verstappen niet bedwingen

Als zelfs Helmut Marko zich openlijk zorgen maakt om de toekomst van Max Verstappen en Red Bull Racing, dan is er iets goed mis. De 81-jarige adviseur van het Formule 1-team weet het ook even niet meer, maar weet wél dat Red Bull aan de bak moet, anders loopt de viervoudig wereldkampioen misschien wel weg.

Teams als Mercedes en Aston Martin zullen handenwrijvend naar de situatie van Verstappen bij zijn team kijken. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot 2028, worden de eerste barstjes rond het bolwerk inmiddels scheuren. Zeker na de compleet mislukte GP van Bahrein. Daar ging zo'n beetje alles mis wat er mis kon gaan en zag Verstappen zijn vijfde wereldtitel verder uit zicht raken. Hij was woedend en daar sprongen media gretig op in. Er wordt zelfs gesproken over een (vroegtijdig) vertrek.

'Ik maak me grote zorgen'

Toen Marko naar de angst werd gevraagd dat Verstappen de deur achter zich dicht trekt bij Red Bull, kon de Oostenrijker ook niet anders dan zijn problemen op tafel leggen. "Ik maak me grote zorgen. Zoals ik al eerder zei moeten er in de nabije toekomst verbeteringen komen die hem in staat stellen te winnen. We moeten een basis creëren die hem kan laten vechten voor het wereldkampioenschap", zei hij tegen Sky Sports. "We kunnen niet vertrouwen op toevalligheden zoals de regen in Brazilië of de magische ronde in Japan."

Mercedes of Aston Martin

De geruchten dat er vertrekclausules in het contract staan van Verstappen bij Red Bull worden alleen maar harder. Volgend jaar gaan de regels in de Formule 1 op de schop en worden de auto's heel anders. Waar teams als Mercedes al bezig zijn met de ontwikkelingen, daar moet Red Bull helemaal van voor af aan beginnen. Er wordt namelijk afscheid genomen van motorleverancier Honda en Ford stapt in als nieuwe partner. Met weinig F1-ervaring in combinatie met de nieuwe regels, is het nog maar de vraag hoe betrouwbaar die auto wordt.

1,2 miljard euro in 5 jaar

Naast Mercedes valt ook de naam van Aston Martin vaak. Teameigenaar Lawrence Stroll, vader van huidige coureur Lance, zou diep in de portemonnee willen duiken om Verstappen naar het team te halen. De Nederlander zou daar liefst 1,2 miljard euro in vijf jaar kunnen gaan verdienen. Komend weekend is eerst de race van Saoedi-Arabië. Kijken hoe de Red Bull daar beweegt.