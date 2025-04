'Je ziet dat hij witheet is': Tom Coronel analyseert bij Vandaag Inside de ergernis van Max Verstappen

Bij Vandaag Inside schoof autocoureur Tom Coronel aan om de situatie van Max Verstappen bij F1-team Red Bull onder de loep te nemen. 'Je ziet dat hij witheet is.'

Het eerste onderwerp van de uitzending waarmee de nieuwe week werd afgetrapt, was de ellende waarin Verstappen verkeert. Zijn auto is momenteel niet vooruit te branden, waardoor de regerend wereldkampioen bij de Grand Prix van Bahrein kansloos over het asfalt reed.

Presentator Wilfred Genee verzoekt Coronel om in te schatten hoe boos Verstappen is over de mankementen bij het team. "Heel boos", zo zei Coronel. "Je zag het direct aan zijn reactie bij het uitstappen, dat hij witheet is. Daar zit geen Spaans bij. Ik heb hem ook zelf weleens serieus boos gezien. Ik vind het altijd wel mooi. Hij laat zien dat hij echt en puur is. Daar zit geen grijs gebied bij."

Red Bull

Renè van der Gijp wil weten of Red Bull het op korte termijn weer op de rit krijgt. Wel vaker begon het team met achterstand aan het seizoen, om gaandeweg verbeteringen door te voeren en alsnog competitief te zijn voor zeges. Coronel ziet het somber in. "Nee. Het wordt gedacht dat het ergens rond Barcelona moet gebeuren, dat is de negende race. Nu komt hij serieus tekort."

Ook kreeg Verstappen in Bahrein te maken met allerlei soorten tegenspoed. Zo verliepen twee pitstops verre van ideaal, waardoor kostbare tijd verloren ging. "Het was echt zoiets als dat je door een dorp heen rijdt en tien keer een rood verkeerslicht tegenkomt. Hij had alles tegelijk."

Zoon Tom Coronel (14) baart opzien met steun Red Bull: 'Als vader zijnde wil je er niet echt over praten' Jos en Max Verstappen zijn niet het enige vader/zoon-duo in de Nederlandse racewereld. Dat geldt ook voor Tom en Rocco Coronel. Laatstgenoemde is 14 jaar oud en hard op weg Verstappen op te volgen bij Red Bull als hij zich zo door ontwikkelt.

Weggekocht

Gijp wil weten of er veel mensen bij het team zijn weggegaan na vorig seizoen. "Als je een heel goed team hebt, dan worden de juiste mensen weggekocht", antwoordt Coronel. "Want iedereen denkt dat het aan die ene ligt. Als je veir jaar oppermachtig bent geweest, dan zou iemand anders dat ook kunnen zijn."

De geruchten over een mogelijke aanstaande exit van Verstappen bij Red Bull zullen door de matige prestaties vast weer aanzwellen. Een journalist van de Engelse krant Daily Mail schreef maandag dat aan hem is verteld hoe de vertrekclausule in het contract van Verstappen in elkaar steekt. De krant onthulde de voorwaarde en ook wanneer die clausule geactiveerd mag worden.