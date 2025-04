Journalist claimt dat hem 'is verteld' wanneer Max Verstappen weg mag lopen bij Red Bull

Al dik een jaar zijn er geruchten over een vertrek van F1-wereldkampioen Max Verstappen bij Red Bull. Door zijn buitengewone prestaties worden zulke geluiden ook weer de kop in gedrukt, maar na de dramatische Grand Prix van Bahrein laait de kwestie weer op. Een insider zegt te weten onder welke voorwaarden Verstappen zijn team mag verlaten.

In een artikel voor Daily Mail doet Jonathan McEvoy uit de doeken hoe volgens hem het contract van Verstappen bij het F1-team in elkaar zit. Die krant heeft goede banden met de familie Verstappen. Pa Jos Verstappen geeft niet zoveel interviews, maar duikt wel af en toe op bij de Britse kant met de grootste oplage.

Clausule

McEvoy beschrijft de problematische situatie bij Red Bull in een stuk met de titel: 'Hoe het kan dat de gevolgen van het schandaal rondom Christian Horner een jaar later zich nog laten voelen. En hoe het eindresultaat kan zijn dat Verstappen het team verlaat.'

Dat heeft onder meer te maken met een clausule die Verstappen in zijn contract schijnt te hebben. Daarover wordt al jaren gespeculeerd. "De relatie tussen Verstappen en Red Bull is aangekomen op een cruciaal punt", zo analyseeert hij. "Er staat een clausule in het contract, dat loopt tot eind 2028, die hem in staat stelt om weg te lopen als hij derde staat in de WK-stand. En die ontsnappingsroute kan, zo is mij verteld, al deze zomer worden geactiveerd."

Opties van Max Verstappen

"Als Verstappen gebruikmaakt van de clausule, dan heeft hij meer dan genoeg opties', aldus McEvoy. "Hij zou een nieuwe deal voor één jaar bij Red Bull kunnen onderhandelen, zodat hij ook in 2026 blijft. Onderwijl kan hij afwachten en beoordelen hoe het team inspeelt op de nieuwe regels die volgend jaar intreden."

Onder meer Aston Martin en Mercedes zouden de zoon van oud-coureur Jos Verstappen dolgraag oppikken, schrijft hij. "Verstappen kan zo ongeveer elk team kiezen dat hem bevalt. En als hij inderdaad opstapt, dan zijn de zaadjes van zijn exit al een jaar geleden geplant."

Horner

Aan het begin van vorig seizoen was er een schandaal rondom Horner, die door een vrouw binnen het team werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na intern onderzoek werden de klachten verworpen en sindsdien houdt Red Bull, en ook Horner, angstvallg de lippen gesloten over de zaak.

Verstappen staat na vier races op plek drie in de WK-stand.