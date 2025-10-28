De titelstrijd is volgens Red Bull nog lang niet voorbij. Terwijl Lando Norris het momentum te pakken heeft na zijn zege in Mexico-Stad, blijft Helmut Marko geloven dat Max Verstappen nog één keer kan toeslaan in de slotfase van het seizoen.

De 82-jarige Red Bull-adviseur was in Mexico opnieuw onder de indruk van Verstappen, die zich knap naar het podium reed. "Niemand wilde met me wedden dat hij het zou halen", lachte Marko na afloop. "Zelfs Max niet. Maar ik zei hem zondagochtend dat hij positief moest denken en kijk wat er gebeurde."

Volgens Marko is het nog allesbehalve voorbij in de titelstrijd. De Oostenrijker ziet in zijn coureur en de RB21 nog altijd de juiste mix om Norris en Oscar Piastri onder druk te zetten. "Ik begon na Monza al te geloven. We weten dat onze auto en onze coureur op ieder circuit goed genoeg zijn om mee te doen voor de winst."

Regen als geheim wapen

Voor de volgende race in Brazilië hoopt Marko zelfs op natte omstandigheden, waarin Verstappen traditioneel sterk is. "Als het gaat regenen, krijgen we misschien weer een nieuwe Verstappen-show", zegt hij met een glimlach. De Limburger won vorig jaar nog vanaf plek zeventien in een doorweekt São Paulo, iets wat de Oostenrijker niet is vergeten.

Vorig jaar bewees Verstappen al wat mogelijk is op Interlagos. Vanaf plek zeventien knokte hij zich toen naar voren, geholpen door de chaos die de regen veroorzaakte. Het veranderende weer, strategische keuzes en zijn gevoel voor grip maakten toen het verschil. Volgens Marko is dat precies het soort weekend waar Red Bull op hoopt nu de druk weer toeneemt.

Podium als maximaal resultaat

Ook Verstappens optreden op de zachte banden in Mexico maakte indruk. "Hij bleef ronde na ronde exact dezelfde tijden rijden. Dat is typisch Max", zei Marko. "Hij vergeet alles om zich heen en blijft gewoon pushen." Een podiumplek was het hoogst haalbare: in de slotronden naderde Verstappen nog Charles Leclerc, maar een virtual safety car haalde de spanning eruit. De Nederlander moest genoegen nemen met plaats drie.

Verstappen ook buiten de baan onverslaanbaar

Ook buiten het circuit blijft Verstappen opvallen. Terwijl hij op de baan vecht om zijn vijfde wereldtitel, stijgt hij ondertussen verder op de Quote 500-lijst van rijkste Nederlanders. Met een geschat vermogen van 240 miljoen euro is hij veruit de rijkste sporter van het land.