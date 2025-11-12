Het WK handbal in Nederland en Duitsland staat voor de deur. Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers. De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.

"Sportnieuws legt in hun podcasts heel mooi de persoonlijke link tussen de sporter, trainer, coach en de sport. Je hoort de eerlijke verhalen achter de persoon omdat ze hun 'persmasker' durven af te zetten en de tijd nemen voor een oprecht gesprek", zegt Lieder-Wester over de samenwerking met Sportnieuws.nl richting en tijdens het WK handbal.

Voor de Sportnieuws.nl-serie sprak Lieder-Wester al met Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer. Samen beleefden ze in 2019 in Japan het grootste succes uit de Nederlandse handbalhistorie. "Met Tess Lieder-Wester hebben we met Sportnieuws.nl opnieuw een boegbeeld binnen de sportwereld aan ons gebonden. Zij zorgt met haar topsportervaring en open blik voor bijzondere gesprekken met de huidige hoofdrolspelers. Zo krijg je als kijker, luisteraar en lezer een uniek inkijkje en leer je de handbalsters van TeamNL op een bijzondere manier beter kennen. We vertellen echt het verhaal achter de sporter en hopen zo de handbal- en sportliefhebbers te raken en vermaken", aldus Twan Bovée, hoofdredacteur van Sportnieuws.nl

"De meiden die ik spreek voor de podcast nemen echt de moeite om je mee te nemen in hun verhaal, een kijkje in hun brein in de handbalwereld, de verwachtingen, druk, spanningen, maar ook het plezier en de successen", vult Lieder-Wester aan. "Ik heb er ontzettend van genoten om deze mooie gesprekken te mogen voeren en ben ze daar ontzettend dankbaar voor. Hopelijk geniet de luisteraar net zo als dat ik heb mogen doen."

Herinneringen aan gouden WK in 2019

"De podcast voelt als mooie herinneringen ophalen, maar met oprechte vragen, persoonlijke gesprekken en een serieuze kijk op de sport en de carrières die de meiden hebben opgebouwd", kijkt Lieder-Wester terug op de opnames.

"Samen praten we over hoogte- en dieptepunten, leermomenten en over hun verwachtingen richting het WK in eigen land. Brengt het druk? Of juist gezonde spanning? Zijn de medailles haalbaar en wat is daarin hun persoonlijke rol?"

Handbalspektakel in Nederland

Lieder-Wester kijkt enorm uit naar het grote handbalspektakel in Nederland. "De beste speelsters van de wereld komen samen om hun mooiste spel te laten zien. Met natuurlijk onze Nederlandse meiden die ook nog eens kanshebbers zijn voor medailles. Daarnaast is Noorwegen natuurlijk de favoriet, maar daar doen Denemarken, Frankrijk en Nederland niet veel voor onder."

Het WK begint op woensdag 26 november in Stuttgart en wordt op zondag 14 december met de finale in Rotterdam afgesloten. Nederland speelt de eerste wedstrijd op vrijdag 28 november tegen Argentinië. Vervolgens wacht Egypte op zondag 30 november als tegenstander en wordt de voorronde op dinsdag 2 december afgesloten tegen Oostenrijk. Alle duels beginnen om 20.30 uur en worden in Rotterdam gespeeld.

Succesvolle carrière Tess Lieder-Wester

Zelf boekte Lieder-Wester grote triomfen tijdens haar carrière, met de wereldtitel in 2019 als absolute hoogtepunt. Maar de gestopte keepster pakte met Nederland ook zilver (2015) en brons (2017) op een WK, werd bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio vierde en eindigde bij een EK ook twee keer op het podium (tweede in 2016 en derde in 2018).

Lieder-Wester kwam in Europa uit voor diverse topclubs als SG BBM Bietigheim, Odense Håndbold, CSM București en Borussia Dortmund. Na enkele vervelende, opeenvolgende hoofdblessures besloot ze dit jaar haar succesvolle loopbaan te beëindigen. "Er komt meer tijd en ruimte voor mijn gezin en andere ambities die ik nastreef", aldus Lieder-Wester. Ze is getrouwd met voormalig profvoetballer Mart Lieder. Samen hebben zij een dochter.

Sportnieuws.nl is een van de national suppliers van het WK handbal. De verrichtingen van TeamNL zijn de komende periode via onze digitale kanalen op de voet te volgen. Vanaf aanstaande donderdag 06.00 uur verschijnt de eerste aflevering van de online serie Sportnieuws.nl WK handbal, waarin Tess Lieder-Wester in gesprek gaat met Lois Abbingh.