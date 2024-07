Estavana Polman maakt bijzonder moment mee: 'Van grootste fan naar samen strijden'

Het leven van Rafael van Vaart is soms een flinke logistieke operatie. Zijn vriendin Estavana Polman handbalt in Roemenië en woont daar ook met hun dochter Jesslynn. Zijn zoon Damian woont in Nederland, waar hij zelf ook regelmatig voor werk moet zijn. En dan is er nog diens moeder Sylvie, die in Duitsland woont. Maar het loopt allemaal vrij aardig.