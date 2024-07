Lachende Estavana Polman steekt draakt met werk Rafael van der Vaart: 'Zou de eerste keer zijn'

Estavana Polman en Rafael van der Vaart moeten de laatste weken flink moeite doen om elkaar te zien. De twee hebben een bijzonder drukke zomer, zo vertelt Nederlands bekendste handbalster.

Polman zit met de handbalselectie vol in de voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs die aan het einde van de maand van start gaan. "We zitten met zijn allen in Zweden", vertelt de 31-jarige opbouw-speelster aan Radio 10. "Waarom? De bondscoach (Per Johansson, red) komt uit Zweden, ik denk dat dat ermee te maken heeft."

Helemaal zeker van deelname aan de Spelen is Polman nog niet, zo laat ze weten, al stelde de bondscoach eerder al dat ze niet hoeft te vrezen voor haar plekje als ze fit is. "De selectie is nog niet bekend gemaakt, misschien deze week of volgende week. Er moeten nog twee speelsters afvallen."

Blessureleed

"Ik ben fit en voel me goed", aldus Polman, die de laatste jaren veelvuldig met zwaar blessureleed te kampen had. "Ik hoop dat ik nu fit blijf, dat is het allerbelangrijkste. Als ik straks in de bus zit naar Parijs, dan weet ik dat het goed zit. Dat ik gewoon fit ben gebleven in de voorbereiding. We spelen nog wat oefenwedstrijden en een uitzwaaiwedstrijd. En als dat allemaal achter de rug is, dan ben ik wel weer blij hoor."

Rafael van der Vaart

Terwijl Polman dus is Zweden zit, is haar vriend Rafael van der Vaart vooral in Nederland te vinden om de wedstrijden van het Nederlands elftal te analyseren op tv. Zien ze elkaar nog weleens? "Af en toe, af en toe", reageert ze lachend. "We moeten af en toe een dingetje prikken in de agenda zodat we elkaar even kunnen spreken. Nee, dat komt goed, maar we moeten wel goed plannen."

Van der Vaart zal ook zaterdagavond weer van de partij zijn als Oranje het in de kwartfinale van het EK opneemt tegen Turkije. "Hij is druk bezig, maar dit vindt hij natuurlijk geweldig, het zijn mooie wedstrijden", aldus Polman, die het zonnig inziet voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. "Ik ga ervan uit dat ze gewoon weer volle bak gaan en dat ze winnen: 2-1. En ik heb er verstand van hè."

Als de dj van dienst vervolgens suggereert dat hij het door gaat geven aan Van der Vaart, zodat die ook wat zinnigs uit kan brengen tijdens zijn analyses, reageert Polman lachend: "Nou, dat zou de eerste keer zijn dan."