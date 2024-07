Handbalster Estavana Polman beleeft bijzonder moment met dochter na geweldig nieuws

Estavana Polman kreeg maandag goed nieuws te horen toen de selectie voor de Olympische Spelen bekend werd. De handbalster maakt onderdeel uit van de Nederlandse selectie die in Parijs goud wil pakken. Het was voor Polman sowieso een bijzondere dag, zo blijkt wel uit een foto op haar Instagram.

Polman gaat deze zomer voor de derde keer meedoen aan de Olympische Spelen en hoopt eindelijk een medaille te gaan pakken. Ze was er in 2016 bij toen de handbalsters op de vierde plaats eindigden en maakte ook onderdeel uit van de selectie die bij de vorige Spelen in Tokio verloor van Frankrijk in de kwartfinales. Toch draait haar leven niet alleen maar om handbal. Ook buiten het veld maakt ze regelmatig mooie dingen mee.

Estavana Polman krijgt fantastisch nieuws en mag koffers pakken Estavana Polman heeft prachtig nieuws gekregen. Ze knokte de afgelopen maanden een race tegen de klok, maar heeft die strijd gewonnen. De Nederlandse handbalster mag naar de Olympische Spelen in Parijs.

Bijzonder moment met dochter

Voor Polman was het moment dat ze het goede nieuws kreeg over haar selectie wellicht niet eens het bijzonderste moment van haar dag. Ze reist als sporter regelmatig met het vliegtuig en dat was maandag ook het geval. Waarschijnlijk keerde ze terug van het trainingskamp in Zweden waar de handbalsters zich hebben voorbereid op de Olympische Spelen. Bij aankomst stond er een wel heel bijzonder iemand op haar te wachten.

Polman is namelijk al jaren samen met oud-voetballer Rafael van der Vaart en kreeg met hem een dochter. Jesslynn is inmiddels alweer zeven jaar oud en stond haar moeder op te wachten met een hele grote ballon in de vorm met een hart. 'I love you this much', stond er op de ballon geschreven.

Druk leven

Polman zal de momenten met haar dochter koesteren, want de komende weken gaat ze het druk krijgen. Dat zorgt er ook voor dat ze haar vriend maar weinig kan zien. Van der Vaart is namelijk veelvuldig op televisie te zijn bij de NOS als analist tijdens het EK voetbal. Hij zit dus vooral in Nederland en Duitsland.

De twee moeten dus goed plannen om nog wat momenten samen te zijn. Gelukkig is het EK voorbij als de Spelen beginnen en dus zullen Rafael en Jesslynn vast in Parijs aanwezig zijn om de handbalsters aan te moedigen.