Dochter van Rafael van der Vaart en Estavana Polman mag zich verheugen na EK-domper Oranje

Het Nederlands elftal verloor woensdag in de halve finales van het EK van Engeland en dus is de teleurstelling groot in Nederland. Toch is er misschien wel één iemand heel erg blij met de uitschakeling van Oranje: de dochter van Rafael van der Vaart en Estavana Polman.

Van der Vaart zat woensdagavond namens de NOS in Dortmund om de wedstrijd van Oranje tegen Engeland te analyseren. De oud-voetballer is samen met Pierre van Hooijdonk de vaste analist tijdens wedstrijden van Nederland en reisde tijdens het EK door heel Duitsland om aanwezig te zijn bij de wedstrijden. Nu Oranje uitgeschakeld is, hoeft Van der Vaart waarschijnlijk dus niet naar Berlijn voor de finale.

Goed nieuws voor dochter

Miljoenen Nederlanders zaten voor de buis tijdens Nederland - Engeland en ook Polman keek aandachtig naar de halve finale. Dat deed ze samen met dochter Jesslynn. Het is de vraag of zij echter veel met de wedstrijd bezig is geweest, want zij had vooral oog voor haar vader, die de analyse deed. Dat blijkt uit een post op Instagram van Polman.

Waar de nederlaag van Oranje een grote klap is voor heel het land zal in huize Polman misschien toch een klein feestje gevierd worden. Nu het einde van het EK in zicht komt, zal de agenda van Van der Vaart een stukje leger zijn. De handbalster en haar dochter mogen zich dus verheugen op een snelle hereniging met de oud-voetballer.

Dochter Jesslynn is blij om haar vader op televisie te zien. © Instagram / Estavana Polman

Olympische Spelen

Het is wel de vraag hoe vaak Polman en Van der Vaart elkaar kunnen zien de komende tijd. Het is namelijk niet alleen Van der Vaart die het druk heeft deze periode, maar ook voor de handbalster breekt een belangrijke periode aan. Zij kreeg deze week het goede nieuws te horen dat ze voor de derde keer naar de Olympische Spelen mag en bereidt zich met de Nederlandse ploeg dus voor op het toernooi in Parijs.

Het is voor de twee dus niet makkelijk om elkaar veel te zien en moeten hun momenten samen goed plannen. Van der Vaart en Polman hebben het geluk dat de Olympische Spelen pas beginnen nadat het EK is afgelopen. De oud-voetballer zal dus samen met dochter Jesslynn de handbalsters aan kunnen moedigen.