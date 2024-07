Estavana Polman krijgt fantastisch nieuws en mag koffers pakken

Estavana Polman heeft prachtig nieuws gekregen. Ze knokte de afgelopen maanden een race tegen de klok, maar heeft die strijd gewonnen. De Nederlandse handbalster mag naar de Olympische Spelen in Parijs.

Polman zit in de veertienkoppige selectie van de Nederlandse handbalsters die op de Spelen op jacht gaan naar olympisch eremetaal. Lang was het de vraag of ze dat zou halen, omdat ze met een langdurige knieblessure kampte. Ze was al begonnen aan een trainingskamp met de nationale selectie, dus de voortekenen waren goed. Maandag kreeg ze het definitieve nieuws.

Geen Tess Lieder-Wester

Polman mag, net als routiniers Angela Malestein, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer, Rinka Duijndam en Lois Abbingh van de bondscoach mee naar Parijs en kan dus haar koffers gaan pakken. Yvette Broch is er na maandenlang gedoe met de bondscoach definitief niet bij. Voormalig keepster Tess Lieder-Wester is er, voor het eerst, óók niet bij op de Spelen. Maar ook een beetje wel, want zij gaat 'confronterende' dingen doen in Parijs.

Persoonlijke omstandigheden

Inger Smits gaat niet mee naar Parijs. De 29-jarige Smits ontbrak door persoonlijke omstandigheden de afgelopen weken tijdens de voorbereiding op de Spelen. Johansson heeft daarom besloten haar niet mee te nemen. Johansson, de Zweedse bondscoach van de handbalsters, heeft drie reserves aangewezen: Judith van der Helm, Nathalie Hendrikse en keepster Bianca Schanssema. Oranje speelt op 18 juli in Rotterdam een oefeninterland tegen Zuid-Korea en reist drie dagen later naar Parijs.

Rafael van der Vaart

Door haar selectie gaat ze haar vriend Rafael van der Vaart een flinke tijd nauwelijks zien. De oud-voetballer was tijdens het EK voetbal vaak aan het werk voor de NOS, waar hij analist van het Nederlands elftal was. Het EK eindigt op 14 juli en op 26 juli beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Polman miste de Spelen in Tokio in 2021 door blessureleed, maar kan zich nu wel weer opmaken voor het grootste sportevenement ter wereld.

Angstgegner

Op de Olympische Spelen zit Nederland in één van de twee groepen. Daar moet het met vijf andere landen uitvechten wie bij de beste vier horen. Die gaan dan, samen met de vier beste landen uit de andere groep, door naar de kwartfinales. In de groep van Nederland zit een angstgegner.