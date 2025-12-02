De Nederlandse handbalsters staan voor een bijzonder duel op het WK in eigen land. Dinsdagavond wacht het treffen met Monique Tijsterman en haar Oostenrijk. De 56-jarige Tijsterman was in het verleden eindverantwoordelijke bij Oranje.

Tijsterman was vanaf oktober tot en met eind december 2021 de interim-bondscoach van de handbalsters. Ze volgde Emmanuel Mayonnade op, die op de Olympische Spelen in Tokio bleef steken in de kwartfinales. Onder Tijstermans leiding strandde Nederland ook op het WK in Spanje bij de laatste acht. Uiteindelijk besloot de Nederlandse handbalbond om niet met haar verder te gaan.

Bouwen bij Oostenrijk

Inmiddels is Tijsterman aanbeland in Oostenrijk, waar ze tegenwoordig ook woont. Ze heeft de opdracht gekregen om het Oostenrijkse handbalniveau naar een hoger niveau te tillen. "Ik wil bouwen, helpen en mijn ervaringen delen. Daar word ik blij van", zegt ze in gesprek met De Telegraaf. Onder haar leiding heeft Oostenrijk het al tot de hoofdfase geschopt. Daarmee is de doelstelling voor het WK al gehaald. Dinsdagavond in Ahoy (aftrap 20.30 uur) staat groepswinst op het spel.

Voor Tijsterman wordt het hoe dan ook een speciaal weerzien. Ze werkte samen met veel speelsters van de huidige selectie en was nauw betrokken bij de komst van het WK handbal naar Nederland. "Bijzonder hoe het leven soms kan lopen. Het maakt het voor mij extra speciaal om hier te zijn en vanavond tegen 'jullie' te spelen. Ik kijk er echt naar uit", vertelt ze.

Belangrijke punten te winnen

Nederland en Oostenrijk strijden niet alleen om de koppositie. De winnaar neemt namelijk ook twee kostbare punten mee naar de hoofdfase, waarin beide landen opnieuw bij elkaar in de poule zitten. Argentinië of Egypte plaatst zich daar ook voor, afhankelijk van wat daar de uitslag wordt. Oranje en Oostenrijk voegen zich bij Frankrijk, Polen en Tunesië of China uit groep F.

