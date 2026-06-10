Tess Lieder vierde in haar handbalcarrière grootse successen als keepster van het Nederlands team. Maar aan de andere kant kreeg ze te maken met bizarre clausules in haar contract en harde gevolgen als ze zwanger werd. Het handbalicoon vertelt openhartig over de soms erg pijnlijke manier waarop vrouwelijke topsporters worden behandeld.

Tess Lieder was jarenlang de onbetwiste nummer één bij de nationale handbalploeg. In die hoedanigheid nam ze onder meer deel aan de Olymische Spelen en bereikte ze in 2019 haar grootste succes. Toen werd de goalie samen met Nederland wereldkampioen in Japan. Maar haar topsportcarrière was zeker niet altijd even leuk.

Opmerkelijk contract

Zo keek Lieder vreemd op toen ze haar contract bij de Roemeense club CMS Boekarest voor het eerst onder ogen kreeg. "Toen ik mijn contract van CSM Boekarest kreeg, dacht ik meteen: wat is dit? Er stond in dat mijn salaris omlaag zou gaan als ik aankwam", vertelt ze daarover in een openhartig gesprek met Elle. "Ik wilde dat eigenlijk niet tekenen, maar soms heb je geen keuze."

Die opmerkelijke clausule kwam vooral doordat het in een land als Roemenië heel anders werkt. "In veel topsportlanden bestaan dit soort regels niet meer, maar in Roemenië dus nog wel", vervolgt de 33-jarige Lieder. "Ik denk dat het te maken heeft met controle: mensen die geld investeren in clubs willen grip, en projecteren dat op je lichaam. Alsof dat iets is wat je volledig kunt sturen."

Lieder zette grote vraagtekens bij die bijzondere regel. "Terwijl: wat als je ongesteld bent, of even niet lekker in je vel zit? Gewicht is op zichzelf helemaal niet zo bepalend. Het gaat erom hoe je presteert op fysieke testen, dat staat los van een paar kilo meer of minder", meent de keepster, die er ook mentaal behoorlijk last van had. "Maar zo’n clausule houdt je wel constant alert, op een ongezonde manier."

Vrouwensport

Ook haar zwangerschap zorgde voor een harde confrontatie met de topsportwereld. "Toen ik zwanger werd, werd opnieuw duidelijk hoe scheef het systeem is. Ik moest een bevestiging van de verloskundige opsturen en een halfuur later had ik mijn contractontbinding al in mijn mail. Dat is toch bizar? Het gevolg is dat vrouwen zich in bochten wringen: zo snel mogelijk weer fit worden, of het krijgen van een kind uitstellen."

De voormalig keepster hoopt dan ook op verandering binnen de vrouwensport. "Wat mij betreft moet er veel veranderen. Meer vrouwelijke coaches, meer rolmodellen, zodat jonge meiden zien dat er ruimte voor hen is. Ik denk dat vrouwensport pas echt groeit als zij zich er ook voor uitspreken."

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