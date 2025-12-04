De Nederlandse handbalsters hebben gestunt tegen Tunesië in de hoofdfase van het WK. Het werd 39-21 in Rotterdam Ahoy, dat barstte van de feestvreugde.

In de openingsfase ging het erg gelijkop. De doelpunten volgden elkaar snel op aan beide kanten. Dankzij een prachtige goal van Angela Malenstein, die de bal van achter haar rug in het doel worp, liep Oranje na acht minuten uit naar een voorsprong van drie punten: 7-4.

Tunesië blijkt vervolgens geen partij voor Nederland. De ploeg van bondscoach Henrik Signell bouwde in de eerste helft de voorsprong verder uit naar 22-9.

De tweede helft werd afgetrapt met een lichtshow door de fans, die hun telefoons met zaklamp in de lucht heen en weer zwaaien. De sfeer zat er goed in en de strijd was al gestreden. Nederland ging er met gemak met de overwinning vandoor. Het werd 39-21. Oranje staat daardoor op 8 punten in de hoofdfase.

Feeststemming

Er zijn weer een hoop Oranje-supporters aanwezig in Ahoy. Keepster Yara ten Holte riep de fans op om in de hoofdfase nog meer geluid te maken. "Ik hoorde vandaag zelfs megafoons. Dat zijn gewoon topdingen. Neem zo veel mogelijk mee vanuit huis", zei ze na de zege op Oostenrijk.

Tunesië is een goede opwarmer richting een spannende ontmoeting met regerend wereldkampioen Frankrijk. Op maandag neemt Nederland het op tegen de topfavoriet. Daarvoor speelt het team van bondscoach Henrik Signell ook nog tegen Polen.

Hoofdfase

In de hoofdfase zijn Oostenrijk, Argentinië en Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F: regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen en Tunesië. Oranje nam het maximale aantal van zes punten mee uit de groepsfase. De twee beste landen van de totale poule gaan vervolgens door naar de kwartfinales. Dan begint eindelijk de knock-outfase en op zondag 14 december is uiteindelijk de finale in Rotterdam.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

