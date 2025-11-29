De Oranje handbalsters zijn onder leiding van bondscoach Henrik Signell goed van start gegaan op het WK. Maar de Zweed kijkt ook al uit naar het eindtoernooi in een andere sport, namelijk voetbal. Hij denkt dat Nederland daar een goede kans maakt en onthult zijn favoriete speler.

Signell krijgt in gesprek met De Telegraaf een aantal dilemma's voorgelegd, waarbij hij moet kiezen tussen typisch Nederlandse en Zweedse zaken. Eén daarvan is de keuze tussen Zlatan Ibrahimovic of Rafael van der Vaart.

"Ssst, nu moeten we wat zachter praten, want Estavana (Polman, red.) zit achter me." Het handbalicoon is de vriendin van oud-Ajacied Van der Vaart, die het in Amsterdam overigens flink aan de stok kreeg met de Zweedse spits.

Liverpool

Signell weet goed onder de vraag uit te komen. "Mag ik ook Virgil van Dijk kiezen? Ik ben groot fan van Liverpool. Het is mijn favoriete club en Van Dijk vind ik een geweldige voetballer, maar zijn persoonlijkheid vind ik misschien nog wel mooier", onthult hij. "De manier waarop hij aanvoerder is, zowel bij Liverpool als bij het Nederlands elftal, vind ik indrukwekkend. Dat valt mij als bondscoach natuurlijk extra op."

Over zijn teamgenoot Cody Gakpo is Signell ook enthousiast. "Ja, ik denk dat jullie een goed team hebben voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten", aldus Signell. "Ik volg veel voetbal en heb ook zelf op best hoog niveau gespeeld. Toen ik zestien was moest ik kiezen tussen handbal en voetbal. Ik koos uiteindelijk toch voor dat eerste; in Zweden is handbal natuurlijk echt een grote sport.”

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Armand Duplantis

Ook in het atletiek hebben beide landen een sporticoon voortgebracht. Signell krijgt daarom ook de keuze tussen polsstokfenomeen Armand Duplantis of de Nederlandse Femke Bol. Na een tijdje nadenken gaat hij toch voor zijn landgenoot. "Maar eigenlijk is hij niet heel Zweeds. Hij is zelfs in Amerika geboren. Volgens mij woont hij de helft van het jaar daar en de andere helft in Stockholm."

De twee hebben wel een connectie: een gezamenlijke liefde voor Nederlandse stroopwafels. Duplantis vierde in 2022 zijn Europese titel met het koekje. 'Een van m'n geheime wapens', zei hij erover. Signell houdt er ook van. "Mijn vrouw en kinderen zijn er ook dol op, dus ik ben verplicht om iedere keer dat ik in Nederland ben geweest een zakje mee te nemen. Ik mag niet meer thuiskomen zonder deze lekkernij."

WK handbal

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 26 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Het eerste duel met Argentinië werd vrijdag gewonnen met 32-25. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Egypte en Oostenrijk.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

Reageer en praat mee!