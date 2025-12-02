Bij het WK handbal in Nederland en Duitsland hebben de Nederlandse vrouwen na twee zeges op rij al de hoofdronde bereikt. Dinsdag is de afsluitende groepswedstrijd voor de wereldkampioenen van 2019. Maar hoe doet Nederland het als organisator?

Organisatie-chef Norman Uhlenbusch vertelt dat de eerste bouwsteentjes voor het binnenhalen van het WK onstonden in 2020. De Brabander reisde af naar een vergadering van de handbalbond IFH naar Caïro, de hoofdstad van Egypte. Daar werd het Nederlandse plan gepresenteerd.

EK 2012

"In 2012 hadden we het EK moeten teruggeven", zegt hij tegen HandbalInside.nl. "Ahoy wilde weten wat het risico op annulering was voor dit toernooi. Dat wij hen verzekerden niet over één nacht ijs te gaan. Zo was het ook met het ministerie van Sport en met sportkoepel NOC*NSF. Weer een mislukking zou op sportland Nederland afstralen."

Hal-1

In Ahoy, Rotterdam werd niet gekozen voor de hoofdarena of RTM-hal. In plaast daarvan kwam er in Hal-1 een tijdelijk stadion.

"In het begin wilden we nog in de grote arena, maar die bleek bezet in deze weken van 2025. We hebben nog overleg gevoerd met Antwerpen of zij hun week voor de zesdaagse wielrennen konden ruilen met de Rotterdamse week. Toen dat niet kon, hebben we voor een stadion met negenduizend plaatsen gekozen in Hal 1", vertelt hij, verwijzend naar het baanwielrennen.

Regens van de bond IHF

Het is passen en meten om te voldoen aan de regels van IFH. Een voorbeeld is dat er geen teambussen per land worden aangeboden, want die staan dan de halve dag stil en dat is niet duurzaam. "Soms houden we ons dan niet aan de handleiding van de IHF", erkent Uhlenbusch.

"Maar we hebben van de ervaren Denen geleerd dat aan sommige dingen niet voldaan kan worden. De hotelbedden van 85 centimeter breed worden na klachten echt geen 90 centimeter. Jammer maar helaas."

