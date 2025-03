Nieuwe dreun voor tophandbalster Estavana Polman na dramatische ontknoping tegen angstgegner

Estavana Polman is in Roemenië opnieuw tegen een domper aangelopen. Met haar ploeg Rapid Bucaresti ging de Nederlandse handbalster na een dramatische ontknoping onderuit tegen stadgenoot én angstgegner CSM: 25-26.

Voor Polman was het deel twee van het drieluik tussen Rapid en CSM. Het duel in de competitie was woensdag namelijk een tussendoortje voor het Europese tweeluik in de Champions League tussen de twee teams. In de heenwedstrijd boekte CSM, waar Inger Smits onder contract staat, afgelopen weekend een ruime zege en die ploeg was woensdag opnieuw de grote favoriet voor de zege in de competitiewedstrijd.

CSM pakte de afgelopen twee jaar namelijk alle prijzen in Roemenië en is ook de koploper in de competitie. Het Rapid van Polman en de afwezige Rinka Duijndam is slechts terug te vinden op de zesde plaats. De ploeg van de twee Nederlandse vrouwen won één van de laatste acht duels tegen de stadgenoot en dus mag dat team met recht een angstgegner genoemd worden.

Dramatische ontknoping

Ondanks het verschil op de ranglijst ontvouwde zich in de Roemeense hoofdstad lange tijd een spannend duel. Enkele minuten voor rust leidde Rapid mede dankzij twee goals van Polman zelfs met 13-11. De koploper stelde snel orde op zaken en ging alsnog met 16-13 voorsprong de rust in.

In de tweede helft bleef het verschil tussen de twee ploegen klein, maar CSM behield mede door een doelpunt van Smits lange tijd de voorsprong. Rapid knokte zich in de slotfase echter nog langszij en maakte in de laatste minuut van de wedstrijd gelijk.

Het leek daarmee te eindigen in een gelijkspel, maar CSM had nog tijd voor één aanval en die bleek beslissend. Trine Ostergaard werkte de 26-25 tegen de touwen en zorgde daarmee voor grote vreugde bij Smits en haar teamgenoten.

Europese return

Het laatste deel van het drieluik volgt aanstaande zaterdag, want dan spelen de twee teams de return in de Champions League. CSM won het eerste duel met 34-24 en dus lijkt de wedstrijd van komend weekend een formaliteit. Rapid heeft tenslotte een overwinning van minimaal elf doelpunten nodig om alsnog door te stoten naar de kwartfinales.

Beker

Voor de ploeg van Polman en Duijndam is er ondanks alle tegenslag van deze week nog altijd een mogelijkheid om een prijs te pakken met hun team. Rapid zit namelijk ook nog in het bekertoernooi en staat daarin in de halve finales. De twee Nederlandse vrouwen kregen dinsdag daar ook nog eens goed nieuws over, want ze ontlopen in die ronde angstgegner CSM.