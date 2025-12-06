De Nederlandse handbalsters hebben zich zaterdagavond tijdens de tweede wedstrijd in de hoofdfase al geplaatst voor de kwartfinale van het WK. Er werd met gemak gewonnen van Polen. Het werd 22-33 voor Nederland in Ahoy.

Oranje kwam al razendsnel op voorsprong en liep ook steeds verder uit op Polen. In de eerste tien minuten werd het 2-7 voor Nederland. Na een kwartier kwamen het Poolse team wat meer terug in de wedstrijd en werd de voorsprong van Oranje teruggebracht naar vier punten. Voor rust werd de marge echter weer opgebouwd naar zeven punten. Na een halfuur stond het 11-18.

In de tweede helft kwam Nederland ook geen moment in de problemen. Na een ruime 22-33-overwinning kan het feest in Ahoy weer losbarsten. Oranje heeft namelijk de kwartfinale van het toernooi al veiliggesteld.

Bij de wedstrijden van Oranje in Rotterdam Ahoy is de sfeer fantastisch. Ook zaterdagavond werd er gezongen en gedanst op de tribunes. Nederland behaalde tot nu toe dan ook de perfecte score. Maandag wacht een ontmoeting met regerend wereldkampioen Frankrijk, dat topfavoriet is voor de eindzege.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Niet onderschat

Voorafgaand aan het duel met Polen sprak bondscoach Henrik Signell over de tegenstander. "Ik denk dat Polen beter is geworden en dat ze dit jaar op een niveau zitten waardoor wij kunnen verliezen als we een mindere dag hebben", zei hij. "Ik wil niets voor lief nemen. Polen is namelijk te goed om te denken dat het makkelijk wordt. Het is een belangrijke wedstrijd."

Estavana Polman en Lois Abbingh

Het WK is voor Nederland sowieso heel bijzonder, want boegbeelden Estavana Polman en Lois Abbingh nemen na het toernooi afscheid als international. Zij zijn al jarenlang de sterkhouders van Oranje en waren erg belangrijk toen Nederland in 2019 de enige wereldtitel pakte. Abbingh scoorde toen in de allerlaatste seconde van de finale de winnende goal tegen Spanje.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.