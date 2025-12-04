Nederland heeft donderdagavond overtuigend gewonnen van Tunesië op het WK handbal. Bo van Wetering blonk uit bij Oranje en werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Tot haar eigen verbazing bereikte ze ook een bijzondere mijlpaal.

Nederland won het eerste duel in de hoofdfase van het toernooi met 39-21. Er werd groot feest gevierd in Rotterdam Ahoy. Ook Van Wetering kreeg steun van het publiek. Toen ze na afloop van de wedstrijd voor de camera van Viaplay verscheen maakte ze meteen een hartje naar haar familie op de tribune.

Vervolgens werd ze verrast door een mooie statistiek. Ze scoorde haar 400e doelpunt voor Oranje. "Dat wist ik niet eens. Dat is wel fijn", zegt ze verbaasd. "Maar het ligt natuurlijk aan de goede reddingen van de keepers. Vanuit daar kunnen we goed rennen op de dekking."

Die snelheid was de grootste kracht van de ploeg van bondscoach Henrik Signell tegen Tunesië. "We weten dat we goed kunnen rennen tegen zulke tegenstanders. Dan is het gewoon belangrijk dat de dekking goed staat", zegt de 26-jarige.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Vertrouwen

Door de zege staat Oranje op het maximale aantal van acht punten in de hoofdfase. Daarin neemt het team het nog op tegen Polen en regerend wereldkampioen Frankrijk. De sfeer zat er ook goed in in Ahoy. Na de wedstrijd werd er door de speelsters vrolijk gedanst. Hoe zit het met het vertrouwen? "We staan er goed in. Zo'n wedstrijd is natuurlijk goed voor het team in aanloop naar het volgende duel."

Oranje speelt zaterdag tegen Polen. Maandag wacht topfavoriet Frankrijk. "Ik denk dat ze wel een goed team hebben", zegt Van Wetering. "We gaan morgen goed analyseren."

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

Reageer en praat mee!