Een groot drama op het WK handbal in Nederland. Roemenië en Zwitserland speelden zondag in Rotterdam hun laatste groepswedstrijd tegen elkaar en daarbij liep één van de speelsters een heftige blessure op. De handbalsters gebaarden direct naar de kant dat het foute boel was en dat bleek inderdaad het geval.

Beide landen waren voor het duel in Ahoy al uitgeschakeld voor een vervolg in het toernooi en dus was het een wedstrijd zonder belangen. Toch had het duel verschikkelijke gevolgen voor één van de speelsters en dat was niet zomaar iemand.

De Zwitserse Tabea Schmid is de sterspeelster van Zwitserland en scoorde liefst 39 keer dit toernooi. Daarmee staat ze in de top vijf wat betreft de topscorers van het WK. Voor haar eindigde het duel met Roemenië echter in een groot drama.

Horrorblessure

Ze liep bij een counter richting het Roemeense doel, maar toen ze bijna in een positie was om te schieten, ging ze plotseling met heel veel pijn naar de grond. De speelsters van tegenstander Roemenië keken in eerste instantie nog wat vertwijfeld om zich heen, maar hadden al snel door dat het foute boel was.

Ze gebaarden naar de kant dat er hulp moest komen. Die kwam er ook, maar zij konden voor Schmid niets meer betekenen. De Zwitserse moest met een knieblessure van het veld en er werd gevreesd voor het ergste scenario.

Die vrees werd uiteindelijk werkelijkheid, want Schmid blijkt een horrorblessure op te hebben gelopen. Zij heeft namelijk haar voorste kruisband, binnenste knieband en binnenste meniscus gescheurd. Schmid ligt er daardoor vermoedelijk een jaar uit.

'Ik voel intens verdriet'

Dat is ook vervelend voor haar club, het Deense Esbjerg. Tomas Axner, de coach van dat team, reageerde dinsdag op haar blessure: "Namens haar voel ik intens verdriet. Ze is een jonge speelster en een van de meest getalenteerde speelster ter wereld. We verliezen een sleutelspeler. Ze is een enorm getalenteerde speler en iemand die ons een extra dimensie geeft "

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.