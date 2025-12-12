De eerste finalist van het WK handbal is bekend. Duitsland trok vrijdagavond in Ahoy aan het langste eind in een intens en fysiek duel met titelverdediger Frankrijk (23-29). Daarmee weet Oranje wie de mogelijke laatste horde richting de wereldtitel is, al moet Nederland zelf eerst nog langs Noorwegen.

Duitsland zette vanaf het begin de toon in de halve finale. In een open eerste fase ging het duel gelijk op, maar al snel nam de Duitse ploeg het initiatief. Met name Antje Döll was in de openingsfase nauwelijks af te stoppen. De linkerhoek-speelster scoorde er meerdere op rij en dwong Frankrijk al vroeg tot ingrijpen. Toch bleef het verschil beperkt, mede dankzij enkele reddingen van keepster Floriane André, die Frankrijk in de wedstrijd hield.

Frankrijk vindt geen antwoord op Duitse organisatie

Halverwege de eerste helft begon Duitsland afstand te nemen. Ook in ondertal bleef de ploeg effectief, terwijl Frankrijk moeite had om lange aanvallen af te ronden. Meerdere tijdstraffen aan Franse zijde zorgden voor onrust, zeker toen er ook commotie ontstond bij de bank na een wisselfout. Duitsland profiteerde niet optimaal, maar ging wel met een voorsprong de rust in.

Na rust bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde. Frankrijk probeerde met een hoger tempo terug te komen, maar Duitsland bleef georganiseerd en sloeg genadeloos toe in de omschakeling. Telkens wanneer Frankrijk het verschil leek te verkleinen, volgde er een Duitse reactie. Vooral vanaf de strafworpstip bleef Döll foutloos.

Rode kaart breekt Frankrijk op

Het beslissende moment volgde halverwege de tweede helft. Frankrijk verloor de controle volledig na een rode kaart voor Onacia Ondono, die met een harde overtreding haar ploeg verder in de problemen bracht. In ondertal wist Frankrijk het Duitse spel niet meer te pareren en liep de achterstand snel op.

In de slotfase maakte Duitsland het verschil definitief. Keepster Katharina Filter groeide uit tot uitblinker en voorkwam met meerdere reddingen dat Frankrijk nog zicht hield op een comeback. Aan de andere kant bleef Döll koelbloedig vanaf zeven meter en liep Duitsland verder uit, waardoor de finaleplaats niet meer in gevaar kwam. n de laatste minuten liep de Duitse voorsprong verder op tot 23-29, terwijl vanaf de tribunes in Ahoy al het ‘'Ooh, was ist das schön' klonk.

Oranje richt zich op halve finale

Voor Oranje verschuift de focus nu volledig naar de halve finale tegen Noorwegen, die vrijdagavond om 20.45 uur wordt gespeeld in Ahoy. De Scandinavische grootmacht geldt al jaren als favoriet op eindwinst, maar Nederland liet dit WK al vaker zien zich weinig aan reputaties te storen. Met Duitsland al zeker van een finaleplek is de inzet helder: winst betekent een plaats in de eindstrijd, verlies een duel om het brons.

In aanloop naar die halve finale was er de afgelopen dagen nog ophef over de Nederlandse zege op Frankrijk in de groepsfase. In Noorwegen werd gesuggereerd dat de Fransen die wedstrijd bewust zouden hebben laten lopen, om een lastigere route te vermijden. Bondscoach Henrik Signell maakte korte metten met die geruchten en benadrukte dat Frankrijk destijds voluit speelde. Oranje richt zich volgens de Zweed volledig op het eigen spel én op de uitdaging die Noorwegen vormt, met een finaleplaats als beloning.

