De handbalsters van Noorwegen delen wereldwijd de lakens uit, al is te hopen dat Oranje vrijdagavond in de halve finale van het WK in Rotterdam ook een vuist kan maken. In eigen land zijn de Noorse vrouwen supersterren. Maar hoe goed (her)kennen ze andere Noorse sporthelden?

De Noorse vrouwen (regerend olympisch kampioen) zijn een gevreesde tegenstander voor Nederland. Dat was helemaal het geval van 2015 tot en met 2018. Toen verloren de Oranje-handbalsters op liefst vijf grote toernooien op rij van Noorwegen.

Noorwegen - Nederland

Zo krijgen we in Rotterdam een handbalversie van een rivaliteit die ook al heel lang van kracht is in het schaatsen. Ook in die sport zijn er prachtige clashes geweest tussen Noorse en Nederlandse giganten. Een van de succesvolste Noorse schaatsers is Johan Olav Koss, die onder meer in 1994 op drie afstanden olympisch kampioen werd (1500, 5000 en 10.000 meter).

Koss stopte na dat uiterst succesvolle seizoen op pas 25-jarige leeftijd. Hij wilde zijn roem benutten voor een schone taak. Met zijn stichting Right To Play zamelt hij geld in, waarmee faciliteiten worden aangelegd voor kinderen in de meest achtergestelde gebieden van de wereld, zodat ze toch kunnen spelen en sporten.

Herken Johan Olav Koss

Op het account op Instagram van de Noorse handbalploeg moeten enkele speelsters bij een foto van Koss raden wie hij is. We zien twee koppeltjes en beide keren hebben ze moeite om de schaatsgigant te herkennen.

"Ehhhh", zo begint het antwoord van twee van de Håndballjentene, Noors voor handbalmeisjes. Op de foto staat Koss afgebeeld met enkele blinkende plakken. "Hij heeft in elk geval gouden medailles gewonnen", zo merken ze op. "Is dat niet een schaatser?", zo zitten ze warm.

© Instagram @Håndballjentene

"Hij komt uit Noorwegen in elk geval. Ka Toft", zo flappen ze er maar een naam uit. "Nee, nee", concluderen ze zelf. "Koss", zo komt dan toch het juiste antwoord bij dit spelletje Gjetter kjendiser ('Raad de beroemdheid').

