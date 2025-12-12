Lois Abbingh speelt op dit moment haar laatste wedstrijden als handbalster tijdens het WK in eigen land. De routinier krijgt echter nog niet zo veel speeltijd als dat ze had gehoopt. Abbingh vertelt na de kwartfinale tegen Hongarije dat dit mede komt, omdat ze 'continu pijn heeft'.

De 33-jarige Abbingh maakte voor het WK handbal in eigen land samen met Estavana Polman bekend dat ze haar laatste toernooi voor Oranje speelt. Ze wilde er dan ook koste wat kost bij zijn tijdens het wereldkampioenschap. Voor het toernooi kreeg Abbingh te horen dat ze een scheurtje in haar meniscus heeft, maar al snel werd een plan opgesteld om alsnog mee te kunnen doen aan het WK. De routinier is allang blij dat ze er überhaupt bij is, maar toch kan ze ook balen van haar mindere speeltijd.

'Ik heb continu pijn'

Abbingh speelde in de kwartfinale tegen Hongarije zes minuten. Door haar blessure begrijpelijk, maar toch kan de routinier ook haar ongenoegen niet onderdrukken. " Iedere sporter zou liegen als hij of zij zegt dat speeltijd niets uitmaakt", zo vertelt Abbingh in gesprek met Nu.nl. Toch beseft de 33-jarige Groningse ook dat het in eerste instantie überhaupt nog maar 'de vraag was of ze erbij kon zijn' op het WK. Dit probeert Abbingh zichzelf ook voor te houden, ook tijdens de momenten dat ze pijn heeft.

"Eigenlijk heb ik continu pijn", is Abbingh eerlijk over het scheurtje in haar meniscus. Voor het WK werd bekend dat er vocht in de knie zat en werd het scheurtje ontdekt. Alles op alles werd gezet dat Abbingh alsnog het toernooi zou halen en dat lukte. De routinier had eerder last van haar linkerknie, maar het scheurtje zit nu juist in haar rechter. Daardoor komt er veel meer druk op haar 'mindere' linkerbeen te staan, waardoor ze sukkelt met beide knieën. "Daar heb ik mezelf wel op aangepast", is Abbingh eerlijk over haar plan.

Operatie

Voor Abbingh was een operatie voor het WK geen optie meer en dus moest ze met pijn spelen als ze het toernooi wilde meemaken. "Het doet constant pijn, maar door de adrenaline denk ik daar niet over na als ik speel", vertelt de routinier over haar blessure. Abbingh hoopt dan ook meer speeltijd te krijgen in de halve finale van het WK tegen Noorwegen vrijdagavond, maar als dat niet gebeurd heeft ze er ook vrede mee. " Als dat moment niet komt, is het ook goed. Dat betekent dat alles goed gaat met de ploeg en het niet nodig is. Maar mocht het wel zo zijn, ben ik iemand die altijd haar verantwoordelijkheid pakt."

'Respect voor Abbingh'

In de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As spraken de oud-tophockeysters eerder al hun respect uit voor Abbingh. "Want die heeft gewoon een meniscusblessure. Die zit waarschijnlijk onder de pijnstillers, anders kun je niet spelen. Je bent natuurlijk zo fanatiek en je vraagt zoveel van je lichaam."

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.