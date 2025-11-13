In de hockeysport worden graag nieuwe dingen uitgeprobeerd, maar lang niet alle verandering blijkt een verbetering. Zo ging het bijvoorbeeld in de zomer van 2013 behoorlijk mis bij de Oranje-hockeysters. "Die Duitser keken echt van: wat zijn zij aan het doen?!", weet Ellen Hoog nog.

“Wij hebben in de zomer van 2013 echt ons lijf uitgeput", vertelt voormalig tophockeyster Hoog in de podcast die ze elke week maakt voor Sportnieuws.nl. Oranje was een jaar eerder nog voor de tweede keer op rij olympisch kampioen geworden. "Wij deden er nog even een stapje bovenop, terwijl we al zó hard trainden."

"We namen ons eigen eten mee, waren echt extreem op een gegeven moment. Om maar zo fit mogelijk naar het EK te gaan en uiteindelijk konden we geen stap meer zetten, waren we kapot en werden we derde."

Weekje vakantie

Kim Lammers, toen de spits van Oranje en in deze aflevering van de podcast de vervanger van Naomi van As, kan het zich nog goed herinneren. "We speelden een oefenwedstrijd tegen Duitsland voor dat toernooi. En toen de wedstrijd klaar was, moesten we nog shuttles rennen."

"En die Duitsers ons uitlachen. Die hadden lekker nog een weekje vakantie gehad en die werden wel Europees kampioen. Elke ochtend gingen we insprinten, in de middag gingen we sprinten. Ik was overtraind toen.” Hoog: "Die Duitser keken echt van: wat zijn zij aan het doen?!"

Wereldkampioen

“We zaten aan die vet- en suikervrije bende", herinnert Hoog zich lachend over het bijzondere ontbijt van de Oranje-hockeysters. "Die hadden we zelf meegenomen. Zelfgemaakte repen. Zo extreem. We zagen er wel fit uit, maar hockeyen konden we niet die zomer. Ook weer een leerpunt en een jaar erna werden we wereldkampioen.”

