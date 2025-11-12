De Nederlandse topzeilster Marit Bouwmeester (37) kondigde onlangs haar afscheid van de topsport aan. Ook bracht ze een boek uit waarin ze ongekend openhartig vertelt over haar carrière en de prijs die ze daarvoor betaalde. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig hockeysters Ellen Hoog en Kim Lammers vol bewondering én verbazing op haar onthullingen.

Lammers, die deze week ex-ploeggenote Naomi van As vervangt, vraagt: “Heb jij het boek van Bouwmeester al gelezen?” “Nog niet”, antwoordt Hoog. “Het heet Winnen met je hoofd en ik wil het echt gaan lezen, want zij is zo’n beest.”

Gekneusde rib

Hoog vervolgt vol ongeloof: “Het is grappig, want als je haar spreekt is ze superlief, sociaal en zacht. Maar niet normaal wat zij allemaal heeft gedaan. Ze heeft gewoon special forces ingezet om haar te trainen. Ze werd midden in de nacht met handboeien om het water ingegooid om er weer uit te komen. En als ze vlak voor een wedstrijd niet ‘aan’ stond, zei ze tegen haar coach dat hij haar met een boei hard moest raken, zodat ze wakker werd, eerst in haar gezicht en later op haar ribben. Ze had gewoon eens een gekneusde rib! Echt bizar.”

Alter ego

Hoog vertelt verder: “Wat me echt raakte, was dat ze op een gegeven moment aan haar ouders vroeg of ze nog van haar zouden houden als ze géén gouden medaille zou winnen. Ze was zó topsporter, zó extreem met haar sport bezig dat ze alles eromheen vergat. Ze was niet meer Marit Bouwmeester, maar Mart Bouwmeester, haar alter ego. Mart stond op de boot, Marit aan de kant. Haar hele identiteit bestond uit sport. Dat vond ik best heftig om te lezen.”

Lammers vult aan: “Wat ik heel mooi vind aan haar verhaal, is hoe ze lessen heeft gehaald uit haar verschillende coaches. Eén was keihard, die zei zelfs dat ze nooit de beste zou worden. Misschien deed hij dat expres, want uiteindelijk werd ze de beste zeilster ooit.”

Olympische Spelen in Parijs

“Ze heeft later ook haar zachte kant ontwikkeld, mede doordat ze moeder werd”, gaat Lammers verder. “De balans tussen discipline en menselijkheid vind ik mooi. Die groei heeft ervoor gezorgd dat ze in Parijs nog een keer goud kon winnen.”

“In Parijs was alles perfect”, zegt Hoog. “Nou ja, zo perfect als het kan. Het was haar beste Olympische Spelen ooit. En dat terwijl ze vlak ervoor haar huwelijk beëindigde. Dat je dat mentaal kunt uitschakelen tijdens de Spelen vind ik echt insane.”

'Alleen maar respect'

Lammers: “Dat is precies wat zij geleerd heeft. De combinatie van haar harde kant en haar zachte kant.” Hoog: “Ik vind dat zó knap. Dat je zo’n muur kunt bouwen en niets je meer raakt, terwijl je privé zulke zware dingen meemaakt. Toen ze die medaille kreeg en het volkslied hoorde, kwam alles eruit. Ze werd heel emotioneel. Alleen maar respect.”

Lammers besluit: “Zoveel discipline. Ze zegt zelf dat ze misschien niet de beste of slimste was, maar door haar toewijding en keihard werken heeft ze zich weten te onderscheiden.” Hoog glimlacht: “Ik ga dat boek lezen.”

