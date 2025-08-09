Yibbi Jansen (25) is een van de populairste hockeyvrouwen van het land. En daarmee gelijk van de wereld, want Nederland is hét hockeyland bij uitstek. Momenteel pogen de Oranjevrouwen in Duitsland het EK te winnen.

Jansen is met Nederland neergestreken in Mönchengladbach. Ook in 2023 vond het EK daar plaats. Destijds pakte Oranje voor de vierde keer op rij de titel. De teller staat al op twaalf Europese hoofdprijzen. De nummer twee op dat lijstje is Duitsland. Met hoeveel titels? Twee..

Wereldspeelster van het Jaar

Jansen is dus een van de vaandeldragers van deze nieuwe zeer succesvolle Nederlandse hockeyvrouwen. Ze is na de Olympische Spelen van 2024, gewonnen door Nederland, uitgeroepen tot Wereldspeelster van het Jaar en FHM Sportvrouw van het Jaar.

In juni 2025 was ze met Nederland in Amstelveen voor de Pro League. Ze werd bestormd door, vooral jonge, hockeyfans die haar handtekening wilden. "Dat was voor het eerst dat ik dacht: wow, mijn populariteit is echt enorm toegenomen. Niet normaal. Ik was zelfs een beetje overweldigd", zegt Jansen tegen het AD.

'Soms is het best veel'

Ze staat ambivalent tegenover alle aandacht voor haar. De 94-voudig international (daarin was ze goed voor 90 doelpunten) vindt het niet per se vervelend, maar het kan weleens overweldigend worden. "Ik vind het superleuk allemaal, maar soms is het best veel. Het mag gewoon niet ten koste gaan van mijn eigen energie en prestaties", legt ze uit.

De krant ziet dat al die aandacht tot commerciele mogelijkheden leidt voor de tophockeyster en spreekt daarom van 'het merk Yibbi Jansen'. De dochter van voormalig hockeydoelman en international Ronald Jansen speelt daar op in door op dit EK met 'Yibbi' als rugnaam te spelen. Goed voor haar merknaam, ook goed voor de zichtbaarheid van het hele hockey. "Het is aan de sport om ons in de spotlights te zetten. Iedereen denkt dat het bij ons vanzelf gaat, maar we trainen hard, het hele jaar door en niemand die daar iets van ziet", zegt ze.

