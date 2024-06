Lieke Klaver open over menstruatie, net als Jutta Leerdam en Femke Bol: 'Iedereen mag weten waarom ik mijn moodswing heb'

Jutta Leerdam was eerder al open over de invloed van menstrueren op haar sportprestaties. Ook Femke Bol en Vivianne Miedema besteedden vorige maand aandacht aan ongesteldheid. In navolging van deze topsporters doet ook Lieke Klaver een poging het taboe rondom menstruatie te doorbreken.

Samen met Maureen Koster en Diane van Es doet Klaver tegenover het AD een boekje open over haar ervaringen met menstrueren als topsporter. Ze vertelt dat ze alles tegen haar mannelijke coaches kan zeggen, maar toch meer erkenning voelt bij vrouwelijke bondsarts Petra Groeneboom.

"Maar ik zeg tegen Laurent (Meuwly, red.) of Bram (Peters) ook: ik ben vandaag ongesteld. Echt, van mij mag iedereen het weten. Het is belangrijk dat ze weten waarom ik mijn moodswing heb of waarom ik me even niet helemaal lekker voel."

Ook prijst ze zichzelf gelukkig met haar cyclus. "Ik ben maar één dag ongesteld en daarom denk ik dat ik er minder last van heb." Ook heeft de cyclus zelfs als ze niet ongesteld is nog fysieke gevolgen. Klaver zegt 'supersterk' te zijn, vlak voordat ze ongesteld wordt. "Sommige records in het krachthonk heb ik behaald vlak voor mijn ongesteldheid en dat kan geen toeval zijn."

Ook als het gaat om voeding merkt de atlete verschil als ze menstrueert. "Ik heb dan echt last van eetbuien. Dat past dan weer niet bij topsport." Ze baalt daarvan. "Zelfs tijdens mijn warming-up denk ik dan alleen aan soesjes en donuts."

Femke Bol

Klaver is niet de enige die menstruatie bespreekbaar wil maken. Vorige week plaatsten Femke Bol en Vivianne Miedema op Instagram een post gewijd aan het onderwerp. Ze merkten bijvoorbeeld onzeker te worden en bang te zijn om door te lekken tijdens wedstrijden. Ze werken mee aan een campagne van Always, een merk dat hygiëneproducten als maandverband produceert. Het merk gaat producten doneren aan sportcentra en het olympisch dorp.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam was eind 2022 al openhartig in een interview met de NOS. Ze vertelde onzeker te worden, en vlak voor de race heel ziek te zijn geweest. Ze kapte een televisie-interview voortijdig af, omdat ze licht in haar hoofd werd.

De dames willen dat er meer aandacht komt voor het thema waarvan zoveel mensen hinder ervaren. "Laten we het er gewoon over hebben", besluit Klaver.