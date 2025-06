Novak Djokovic heeft in een zeldzaam open gesprek laten doorschemeren hoeveel er mentaal komt kijken bij tennis op het allerhoogste niveau. De Servische toptennisser vertelde hoe aan een ogenschijnlijk simpele service een stortvloed aan gedachten, scenario’s en berekeningen voorafgaat.

In een Kroatisch tv-programma waarin topsporters openhartig spreken over hun successen en mislukkingen, de titel betekent vrij vertaald '(Mis)lukking van een kampioen', sprak Djokovic met oud-voetbalcoach Slaven Bilić over de mentale tol van het moderne toptennis.

Hij legde uit hoe zelfs kleine details, zoals de stand van de zon, het verschil kunnen maken. "Als ik de bal opgooi terwijl het zonlicht precies in mijn ogen schijnt, moet ik mijn hele aanpak aanpassen. Dan weet ik al dat ik slice moet serveren, en dat mijn tegenstander waarschijnlijk cross zal retourneren", klonk de 38-jarige Servische tennislegende.

Mentale strijd achter het succes van Djokovic

Die denkwijze is voor Djokovic eerder regel dan uitzondering. Voorafgaand aan elk punt doorloopt hij in zijn hoofd zorgvuldig alle mogelijke scenario’s. "Je speelt het hele punt al in je hoofd voordat het begonnen is", zei hij. "Soms word je gek van al die informatie, maar ik moet die scenario’s klaar hebben staan. Als ik dat niet doe, voel ik me niet voorbereid."

Djokovic staat bekend om zijn controle, uithoudingsvermogen en onverzettelijke mentaliteit, maar zijn uitspraken maken duidelijk dat het succes ook een psychologische schaduwzijde kent. Hij gaf toe dat de constante mentale alertheid soms zwaar drukt. Toch is die intensieve voorbereiding volgens hem noodzakelijk om week in week uit op topniveau te kunnen presteren.

Op jacht naar 25ste Grand Slam

De 24-voudig grandslamkampioen verloor recent de halve finale van Roland Garros van Jannik Sinner, maar is nog altijd een vaste waarde in de mondiale top. Onlangs won hij als derde speler ooit in het huidige tennistijdperk zijn honderdste ATP-titel.

Djokovic jaagt daarnaast op zijn 25ste Grand Slam, waarmee hij een nog exclusievere plek in de geschiedenisboeken zou veroveren. Zijn openheid over de mentale kant van de sport laat zien dat achter elk ogenschijnlijk simpel punt een ingewikkeld krachtenveld schuilt van focus, berekening en zelfcontrole.

'Het vuur is er nog steeds'

Ondanks zijn leeftijd en de mentale druk die de sport met zich meebrengt, heeft Djokovic nog geen plannen om te stoppen. In een recent interview gaf de 38-jarige routinier aan dat het 'vuur' om te blijven spelen er nog steeds is. Zijn doel is om nog zeker drie jaar door te gaan en zich te richten op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, waar hij zijn gouden medaille van Parijs wil verdedigen.

Djokovic wordt niet alleen gedreven door titels, maar vooral door zijn liefde voor de sport. "Het kind in mij dat verliefd werd op tennis is er nog steeds", zei hij. "Zonder die passie en wil om te winnen, zou ik niet doorgaan. Dat vuur blijft branden." Met die mindset wil hij zijn uitzonderlijke carrière verlengen en behoort hij nog altijd tot de top van het wereldtennis.