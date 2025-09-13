Jalen Green, basketballer bij NBA-club Phoenix Suns, is 23 jaar. Zijn vriendin is Draya Michele, een actrice en influencer van 40 jaar. Vanwege dat leeftijdsverschil liggen de twee al onder een vergrootglas. En nu ze op straat ruzie hebben gemaakt al helemaal.

Green en Michele begonnen met daten in de zomer van 2023. Een jaar later, in mei 2024, kregen ze hun eerste kind. Michele, die onder meer een rol speelde in Basketball Wives LA, heeft een zoon van 9 jaar (Jru), waarvan de vader NFL-speler Orlando scandrick is. Ze waren verloofd, maar het kwam niet tot een huwelijk.

En ze heeft uit weer een andere relatie een zoon van 22: Kniko. Die is dus slechts één jaar jonger dan zijn pleegvader.

Ruzie

De krant Daily Mail heeft een video in handen, waarop is te zien dat het koppel 's nachts om 2 uur buiten is nabij het hotel The Manor in New York. Greene zoekt op een negatieve manier contact met Michele, waarna zij op hem af stormt om hem te confronteren. Twee vrienden komen tussenbeide, terwijl de twee elkaar uitschelden. Een van de vrienden zegt: "Stop ermee, stop. Stop. Iedereen werkt zich nu in de nesten. Laten we elkaar allemaal vergeven."

Emoties

Michele sprak eerder over het leeftijdsverschil met New York Post. Ze zei: "Tja, je probeert op een punt in je leven te komen, dat je niks meer geeft om wat anderen zeggen. Maar je bent ook een mens en je hebt emoties. Soms lees je dingen die pijnlijk zijn. Je wil het van je af laten glijden en dat lukt niet atlijd. Maar dat hangt ook af van je bui en van hoe de dag tot dan toe is verlopen als je zulke berichten leest. Ik accepteer het maar, kennelijk hoort het erbij als je in de schijnwerpers leeft."

Verhuizen

Eerder dit jaar moesten ze verhuizen van Houston naar Texas, vanwege de overstap van Greene van Houston Rockets naar Phoenix Suns. Michele wilde de verhuizing zo easy mogelijk maken voor de basketballer. "Hij zal geen vinger uit moeten steken", zei ze destjids.

"Ik regel het allemaal wel, zodat hij kan ontspannen en baksetbal spelen. Als hij in Texas, zal hij niets anders hoeven te doen dan dat."