Een familietragedie houdt de basketbalwereld in zijn greep. Naz Reid, speler van de Minnesota Timberwolves, verloor dit weekend zijn zus in zijn thuisstaat New Jersey. Het onverwachte verlies dompelt zowel zijn familie als de NBA in rouw.

De politie van Jackson Township, een plaats in de staat New Jersey op zo’n vijftig kilometer van Philadelphia, werd zaterdag rond 11.00 uur lokale tijd opgeroepen na meldingen van schoten bij een appartementencomplex. Daar troffen agenten de 28-jarige Toraya Reid aan, de zus van de NBA-speler. Ze had meerdere schotwonden en overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De politie hield kort daarna de 29-jarige Shaquille Green aan. Volgens de aanklager had hij een relatie met Reid. Green wordt aangeklaagd voor moord en illegaal vuurwapenbezit en zit nog altijd vast in afwachting van zijn proces. Hij zou zijn opgepakt toen hij in de buurt van het appartementencomplex probeerde weg te komen.

Steunbetuigingen stromen binnen

De dood van Toraya maakt diepe indruk, zowel op de familie als in de NBA-wereld. Teamgenoot Karl-Anthony Towns reageerde met een gebroken hart op sociale media. Ook de Timberwolves en de NBA brachten een verklaring naar buiten waarin ze hun steun betuigden aan Reid en zijn familie.

Naz Reid zelf heeft nog geen officiële verklaring afgelegd, maar de center plaatste wél emotionele foto’s van hem en zijn zus op Instagram. Het ging om zowel jeugdbeelden als recente foto’s, waarmee hij liet zien hoe hecht hun band was. In een eerder interview in 2023 vertelde hij al dat zijn zus altijd beschermend was en hem vaak als een tweede moeder behandelde.

i Naz Reid deelt een oude foto samen met zijn zus Toraya. ©Instagram

Contractverlenging overschaduwd door familiedrama

Voor Reid komt dit verlies op een bijzonder wrang moment. De 26-jarige center verlengde onlangs zijn contract bij de Timberwolves met vijf jaar en begon zich op te maken voor zijn zevende seizoen in de NBA. Vorig jaar werd hij nog uitgeroepen tot de beste 'Zesde Man van het Jaar', een bewijs van zijn groei in de topcompetitie. Dit verschrikkelijke nieuws overschaduwt zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toch is het vooral zaak om nu klaar te staan voor zijn familie.